В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончится

Украину атаковала сильная пылевая буря. Она распространяется по регионам. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сейчас буря распространяется на территорию Киевской, Житомирской, Винницкой областей. Качество воздуха ухудшается и из-за дыма, который пришел с севера. Ожидается, что частицы пыли будут оседать еще несколько дней.
"У земли мы имеем северный поток, поэтому задымление распространяется на нашу территории с северо-востока, где есть источники дыма. В то время как на высоте преобладает поток с юго-востока, как раз с места распространения пыли. Поэтому оба фактора загрязнения стремительно распространяются на Киевщину, где и будут оседать и останутся еще на несколько дней", - говорится в сообщении.
Еще одна пылевая буря приближается от Каспийского моря к Луганщине. Из-за увеличения порывов ветра пыль будет оседать в восточных, северной, Полтавской и Днепропетровской областях. Именно там ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц.
Когда закончится пылевая буря
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что из-за ухудшения качества воздуха могут появляться неприятные ощущения при дыхании. Все из-за того, что пылевые частицы с юго-востока смешиваются с копотью от тления торфяников. Порывистый ветер разносит это по территории Украины.
По ее данным, это может пройти уже через день-два.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
В Министерстве здравоохранения отметили, что ситуация сохранится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.
Что можно и нельзя делать во время пылевой бури
В КГГА отмечают, что до улучшения ситуации с состоянием воздуха следует придерживаться определенных рекомендаций:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
В Сети уже разлетелись видео, на которых видно, что пылевая буря уже добралась до Киева. Из-за нее город выглядит мрачным, есть ощущение, что небо затянуто облаками.
Смотрите видео с пылевой бурей в Киеве:
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Украину накрыла пылевая буря. Качество воздуха ухудшилось в Днепре, Полтаве, Сумах, Харькове и оккупированных Луганске и Донецке. Украинцы жалуются на затемнение и пыль, оседающую на автомобилях.
Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Как сообщал Главред, погода в Украине с 30 сентября по 6 октября будет по большей части теплой, с температурой на 5-10 °C выше средних многолетних значений. Более прохладная погода с заморозками ожидается лишь на западе страны.
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