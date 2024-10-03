"Чем позже закончится война, тем хуже": назван неутешительный прогноз для украинцев

Только через три-пять лет после окончания войны, все демографические процессы выходят примерно на те тенденции, которые были до начала войны.

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Демографическая ситуация в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Сейчас трудно сказать, как может выглядеть демографическая ситуация в Украине, если, например, через 5-10 лет Россия повторно начнет агрессию. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"Даже когда мы разрабатываем свои демографические прогнозы, мы сами решаем, когда закончится война, потому что этого не может сказать никто. Мы уже рассматривали вариант, что она, например, закончится в 2026, в 2028 году, и в зависимости от того, когда закончится война, мы рассматриваем разные варианты", - заявил он.

Гладун также рассказал, почему важны даты окончания войны.

"Потому что при таком прогнозировании, демографическая ситуация во время войны - это одно дело, после войны через 2, 3, 5 лет - другое. То есть после войны происходит так называемое компенсационное повышение рождаемости, но не надо путать его с бэби бумом. Затем происходит компенсационное снижение смертности, а года через три-пять все демографические процессы выходят примерно на те тенденции, которые были до начала войны", - подчеркнул доктор экономических наук.

Кроме того, он сказал, на какие цифры ориентируется по завершению войны.

"Когда мы в 2023 году разрабатывали прогноз, мы ориентировались на 2025 год. В этом году мы уже ориентировались на 2026 год, и это средний прогноз. А худший вариант мы брали 2028 год. То есть мы вариантные прогнозы рассчитываем. И, разумеется, чем позже закончится война, тем хуже будет демографическая ситуация", - подытожил Гладун.

Смотрите видео интервью Александра Гладуна о демографической ситуации в Украине:

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Ситуация с украинскими беженцами / Инфографика: Главред

Демографическая ситуация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина должна адаптироваться к сокращению населения, которое сейчас происходит вследствие войны. После завершения боевых действий в наше государство могут вернуться не все граждане, которые отсюда уехали.

По оценкам Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой в 2033 году в пределах границ Украины 1991 года будет проживать максимум 35 миллионов человек и это при самых позитивных сценариях.

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