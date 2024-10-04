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Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке

Анастасия Заремба
4 октября 2024, 10:00
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Израиль усиливает эскалацию, последствия которой способны погрузить в большую войну весь регион.
Израиль, Иран, война
Израиль увидел окно возможностей на Ближнем Востоке / Коллаж Главреда

После того, как Израиль начал наземную операцию в Ливане, пришла очередь Ирана. Страны обменялись ударами, и теперь война на Ближнем Востоке заходит в новый виток эскалации и обостряется. Главред разбирался, грозит ли региону большая война, и заинтересованы ли в ней мировые игроки.

Иран ударил ракетами по Израилю - что известно

Переломным моментом для эскалации стал авиаудар израильских военных по главному штабу организации в столице Ливана, Бейруте, в результате чего был ликвидирован лидер иранской прокси "Хезболлы" Хасан Насралла. Этот инцидент, в свою очередь, значительно ослабил иранскую группировку в Ливане, в результате чего Израиль дал начало наземным рейдам на юге Ливана в ночь с 30 сентября на 1 октября в рамках операции "Северные стрелы" против сил организации "Хезболла".

Что такое Хезболла?

Хезболла - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация. Она контролирует южную часть Ливана. Израиль, США, Канада и Бахрейн признали организацию террористической. В то же время ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической внешнюю организацию безопасности "Хезболлы", пишет Википедия.

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Как объясняли в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне, предполагались "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов "Хезболлы".

После этого градус напряженности в ирано-израильских отношениях начал расти, что в итоге привело к массированному удару по Израилю. Иран выпустил по всей территории Израиля 181 баллистическую ракету, большинство из которых сбила израильская система ПРО "Железный купол".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана назвал этот удар "ответом" на ликвидацию председателя политбюро ХАМАСа Исмаила Гании, которая произошла в июле текущего года, а также лидера "Хезболлы" и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нилфорушана.

В то же время ракетная атака Ирана снова заставила две страны обменяться резкими заявлениями. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал массированную ракетную атаку Ирана 1 октября "большой ошибкой" и заявил, что обстрел провалился "благодаря израильской системе противовоздушной обороны, которая является самой совершенной в мире".

"Сегодня Иран совершил большую ошибку - и он за это поплатится. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", - сказал Нетаньяху и поблагодарил США, чьи эсминцы помогали сбивать иранские ракеты, за поддержку.

Зато в Иране, который считает Израиль агрессором, заявили, что в случае ответа Израиля их ждет еще более мощный удар.

"Если агрессор примет ответные меры, то ему придется ждать разрушения своей инфраструктуры на оккупированных палестинских территориях. В случае прямого участия союзников режима в нападении на Иран ВС подвергнут мощной атаке их центры и интересы на региональном уровне", - сообщали в иранском Генштабе.

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
Соотношение сил Израиля и Ирана / Инфографика: Главред

Однако несмотря на угрозы, уже в ночь на 3 октября ЦАХАЛ сообщил о новом ударе по Бейруту.

Как отреагировал мир

Стоит заметить, что действия Ирана осудили представители стран Запада. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", - подчеркнул Боррель.

Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран "дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке.

"Я всегда буду гарантировать, что Израиль будет иметь возможность защитить себя от Ирана и террористических формирований, поддерживаемых Ираном", - подчеркнула она.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем обращении к Совету Безопасности ООН "решительно осудил" иранский ракетный удар по Израилю только после того, как Тель-Авив официально объявил его персоной нон грата за отсутствие реакции на атаку.

Китай, в свою очередь, заявил о поддержке суверенитета Ливана и призвал к прекращению боевых действий.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках распространить конфликт и даже назвал Турцию возможной будущей целью атаки Израиля, поскольку он якобы пытается "всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона".

МИД Украины, здание, флаги
Украина, США и ЕС осудили эскалацию на Ближнем Востоке / УНИАН

В украинском МИД сообщили, что "с тревогой следят за развитием событий в Ливанской Республике, в частности в контексте решения Государства Израиль начать ограниченную сухопутную операцию на территории Ливана", - заявили в ведомстве и призвали стороны противостояния к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить перерастание конфликта в масштабную региональную войну.

Война, которая не сулит ничего хорошего

А вот может ли война Израиля и Хезболлы стать полноценным региональным конфликтом, как отмечают эксперты - вопрос открытый. Напомним, этот иранский удар - уже второй с апреля, и оба из них, судя по всему, не достигли той цели, на которую были рассчитаны.

По мнению исполнительного директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, Иран, согласно израильской стратегии, является ключевой проблемой, поскольку именно он создал вокруг Израиля так называемое кольцо огня. Поэтому теперь Израиль вполне логично для себя усиливает эскалацию, последствия которой способны погрузить в большую войну весь регион.

Кто такой Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

"Предположим, что израильтяне выполнят свою угрозу и уничтожат все нефтяные, ядерные объекты Ирана. Соответственно, Иран уже заявляет о том, что кроме удара по Израилю он уничтожит все подобные объекты на территории стран Персидского залива и Азербайджана. Может ли он это сделать? Может. Будет ли это эскалация? Будет. Начнут ли против Ирана войну Саудовская Аравия и другие страны? Не уверен. Но поскольку это уже озвученная история, теперь надо принимать решения с учетом этой угрозы, которая способна обвалить мировую экономику и погрузить весь регион в кошмар совершенно непонятного конфликта. Учитывая то, что Иран все равно имеет достаточное количество населения, которое в этих условиях будет сражаться, я не вижу здесь ничего хорошего для всех", - отметил эксперт.

В то же время, по словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, большой войны в ее классическом понимании на Ближнем Востоке не будет - это будет современная война на больших дистанциях. Однако Иран очень ее боится.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Иран очень боится ответа Израиля. Во-первых, это подтверждает факт того, что Иран предупредил о своем ударе Соединенные Штаты. Во-вторых, сразу после ракетного удара министр иностранных дел Ирана переговорил с министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и попросил их не вмешиваться в этот конфликт, потому что все эти страны сегодня выступают союзниками Израиля", - сказал Жданов.

Штаты будут отговаривать Израиль, а РФ - бросит Иран?

Кроме того, война Израиля и Ирана не выгодна прежде всего их союзникам, США и России. Ведь в случае с текущей администрацией США новая война только добавит баллов республиканцам, а именно их кандидату в президенты - Дональду Трампу.

Как отмечает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса, один из главных нарративов Трампа на выборах: страх мировой или ядерной войны, которую провоцируют демократы своими ошибками или бездействием. Который, кстати, Трамп активно применяет к войне между Россией и Украиной.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. В должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

"То же самое Трамп заявил и в контексте эскалации между Израилем и Ираном, утверждая, что при нем такой войны не было бы. Он обещает быстро закончить все миром, если его изберут президентом. Как всегда, подробности опускаются, но это никого не интересует. По сути, накануне президентских выборов, демократам не нужна большая война на Ближнем Востоке, и тем более атаки на их военные объекты в регионе, которые приведут к жертвам среди военных и могут заставить США втянуться в очередную войну, которой они не желают", - считает Куса.

Поэтому, соглашается Олег Жданов, Штаты, вероятно, будут всячески отговаривать Израиль от повторных ударов.

"Однако для Израиля - это дело чести, и если он под давлением США не ответит, то его роль в регионе существенно ослабнет", - добавил эксперт.

Что же касается России, то она тоже может отстраниться от Ирана, если ситуация обострится. Причем неизвестно, имеют ли РФ и Иран договоренности по защите от ядерного удара, поэтому россияне, по мнению экспертов, опрошенных "Главредом", в момент эскалации могут прибегнуть к своему коронному трюку - призыву к переговорам.

Но, независимо от результата, большая война на Ближнем Востоке, особенно если в ней будет все больше увязать РФ, становится выгодной для Украины, ведь это заставит Кремль переключить внимание на этот регион вместо украинского фронта.

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Ближний Восток Хезболла Олег Жданов Биньямин Нетаньяху Игорь Семиволос Илия Куса новости Израиля
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