Во всех районах, кроме одного: в Киеве ухудшилось состояние воздуха

Медики советуют жителям столицы не выходить лишний раз на улицу, закрыть окна и пить много воды.

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В Киеве 4 октября ухудшилось качество воздуха / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/VA_Kyiv, pixabay.com

В пятницу, 4 октября, в Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Во всех районах столицы кроме Голосеевского фиксируется повышенный индекс качества воздуха.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха – 83 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 86 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 – индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности;

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 – индекс свойства 55 (средний уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 79 (высокий уровень);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

Где в Киеве ухудшилось качество воздуха / t.me/VA_Kyiv

Отмечается, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

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Что делать при высоком уровне загрязненности воздуха

При высоком уровне загрязненности медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Инфографика: Главред

Загрязнение воздуха в Киеве - последние новости

3 октября в КГВА сообщили, что в Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Во всех районах столицы фиксировалась повышенная концентрация пыли.

2 октября в Киеве также фиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты обнаружили повышение концентрации пыли. Жителям столицы посоветовали ограничить время пребывания на улице.

Как сообщал Укргидрометцентр, ситуация с запыленностью атмосферы в Украине сейчас такая же, как и в начале недели. Ситуация улучшится на выходных, но не везде.

Причина ухудшения качества воздуха - пылевая буря из Каспия. Пыль перемещается оттуда, поэтому не представляет для Украины такой существенной опасности, как, например, в месте образования бури.

Что такое пыльная буря Пыльная (песчаная) буря — атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы, песчинок) ветром с земной поверхности. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости ветра 10 м/с и более, пишет Википедия. Песчаная буря обычно ухудшает видимость. В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый, желтоватый или красноватый оттенок. Пыльная буря часто возникает в тёплое время года в пустынных и полупустынных регионах. В ряде случаев пыль из пустынь и полупустынь может длительное время удерживаться в атмосфере и достичь почти любой точки мира в виде пыльной мглы. Реже пыльные бури возникают в степных регионах, очень редко — в лесостепных и даже лесных. В последних пыльная буря чаще бывает летом при сильной засухе. В степных и (реже) лесостепных регионах обычно пыльные бури бывают ранней весной, после малоснежной зимы и засушливой осени, но иногда бывают даже зимой, в сочетании с метелями.

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