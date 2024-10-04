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Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно

Юрий Берендий
4 октября 2024, 10:27
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Депутат подчеркнул, что мобилизационный возраст в Украине, по его мнению, нужно уменьшить до 20 лет, чтобы омолодить украинскую армию.
Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно
В Раде выступили за снижение мобилизационного возраста / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров. Об этом он заявил в эфире телеканала NTA, отметив, что вокруг этой темы ведутся активные дискуссии.

Костенко также добавил, что во многих странах мобилизация начинается с 18 или 20 лет, а американские конгрессмены удивлены, что в Украине призыву подлежат мужчины только с 25 лет.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", - сказал он в эфире ток-шоу.

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По мнению Костенко, в Украине нужно начать мобилизацию в армию военнослужащих в возрасте 20 и более лет.

"У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал", - провел аналогию Костенко.

мобилизация инфографика
Что предусматривает новый закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны Украины планирует ввести новый формат повесток с QR-кодом, которые уже проходят тестирование. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Между тем секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко отметил, что мобилизация в Украине несколько замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Также, по данным народного депутата Алексея Гончаренко, сейчас мобилизация граждан в возрасте 18-25 лет остановлена, и их призыв возможен только по письменному согласию.

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