'Брать не всех подряд': в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста

Роман Костенко считает, что в Украине нужно принимать радикальные меры с мобилизацией.

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Мобилизацию в Украине могут изменить / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что в Украине ситуация с мобилизацией пошла на спад относительно предыдущих месяцев.

"Нужно принимать меры. Они могут для кого-то звучать радикально. Мы должны понимать, что в таком темпе очень сложно удерживать уровень мобилизации. Нужно, чтобы верховный главнокомандующий, министр обороны брали ответственность, просили нардепов и вместе использовали различные методы. Это мотивация, снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти на контракт. Если мы в таком темпе будем "спускать на тормозах", то у нас скоро мобилизация вообще уйдет в минус. А если еще и Россия проведет мобилизацию, то я не знаю, что будут делать. Это очень серьезный вопрос", - рассказал Костенко в интервью Radio NV.

Депутат подчеркнул, что необходимо брать в армию нужных людей, а не всех подряд. Ведь мобилизуют "ограниченно годных", а на поле боя "никого нет".

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"Самая большая проблема в том, что мы набираем всех подряд, а потом... У нас большая армия, а на поле боя никого нет, ведь набираем ограниченно годных", - сказал Костенко.

Что известно о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50. Федор Вениславский сообщил, что в Украине действует директива, которая позволяет привлекать в Силы обороны мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению - их фактически отказываются брать.

Рустем Умеров заявил о том, что мобилизация в Украине за год увеличилась втрое. Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

В то же время в ТЦК сообщили, что отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября. Это касается, в частности, тех, кто получили документ в сентябре или октябре - после 9 ноября им тоже придется проходить процедуру снова. Для продления срока действия отсрочки следует подать на рассмотрение комиссии заявление.

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