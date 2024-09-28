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"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУ

Руслана Заклинская
28 сентября 2024, 23:13
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Россияне ударили по своим, когда военные пытались сдаться украинским защитникам на Кураховском направлении, говорят в 33 ОМБр.
'Метко скосили': РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУ
Россия обстреляла собственных военных во время сдачи в плен ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во время боев на Кураховском направлении армия РФ ударила по собственным солдатам. Группу оккупантов расстреляли, когда те пытались сдаться в плен украинским защитникам. Об этом сообщила 33 Отдельная механизированная бригада.

"Стреляй - эта наши. Возможно, именно таким был приказ офицера армии рф, когда они попали по колонне собственных военнослужащих", - говорится в сообщении бригады.

Во время очередного штурма на Кураховском направлении украинские подразделения остановили колонну российской техники. Позже в тот же день небольшая группа оккупантов высадилась в посадке, которая находилась в зоне ответственности 33-й бригады.

видео дня

Российские оккупанты "почувствовали на себе ярость бешеных сбросов" украинских беспилотников и решили сдаться. Семь российских солдат вышли из укрытия, но их попытка закончилась трагически.

"Путем бомбезных переговоров российские визитеры приняли правильное решение - сдаться в плен. Семеро их вышло из посадки. Просто улов. Как только пилоты начали выход с оккупантами - российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких - в добрые руки нашей бригады дошли не все..." - написали военные под видео.

Смотрите видео, где армия РФ обстреляла собственных солдат:

Что известно о 33-й отдельной механизированной бригаде

33 ОМБр - соединение механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создана в 2016 году. После российского вторжения в Украину в 2022 году была развернута, в 2023 году вела бои на Запорожском направлении. Бригада имеет на вооружении танки Leopard 2A4, модернизированные динамической защитой, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил наиболее "горячие" участки фронта. Сейчас - это Угледарское, Кураховское и Покровское направления.

Командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый заявил, что Силы обороны Украины готовы изменить ситуацию на Покровском направлении. Он подчеркнул, что враг уже не имеет такого прогресса, как раньше, и за две недели не продвинулся вперед.

Как сообщал Главред, Россия сосредоточила до 30 тысяч оккупантов в районе Угледара в Донецкой области. Войска РФ окружают город с юга и северо-востока.

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