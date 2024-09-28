Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

Главнокомандующий ВСУ посетил боевые бригады восточного фронта.

https://glavred.info/ukraine/syrskiy-nazval-samye-goryachie-napravleniya-na-fronte-i-raskryl-glavnuyu-cel-vsu-10600895.html Ссылка скопирована

Александр Сырский посетил самые "горячие" участки фронта / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта.

На сегодня это – Угледарское, Кураховское и Покровское, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

"В боевых бригадах восточного фронта - Уледарское, Кураховское, Покровское направления. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины находится на самых горячих участках фронта. Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника", - сказано в сообщении.

видео дня

"Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - подчеркивается в сообщении.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Пост главкома ВСУ был проиллюстрирован фото общения Сырского с командирами и бойцами.

/ t.me/GeneralStaffZSU

/ t.me/GeneralStaffZSU

/ t.me/GeneralStaffZSU

/ t.me/GeneralStaffZSU

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация в Запорожской области будет обостряться - спикер Сил обороны Юга раскрыл детали боев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

Как сообщалось ранее, в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие. Россияне вновь нанесли удар по области, в этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред