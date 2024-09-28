Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта.
На сегодня это – Угледарское, Кураховское и Покровское, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.
"В боевых бригадах восточного фронта - Уледарское, Кураховское, Покровское направления. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины находится на самых горячих участках фронта. Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника", - сказано в сообщении.
"Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - подчеркивается в сообщении.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Пост главкома ВСУ был проиллюстрирован фото общения Сырского с командирами и бойцами.
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