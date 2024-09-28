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Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

Алексей Тесля
28 сентября 2024, 21:23
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Главнокомандующий ВСУ посетил боевые бригады восточного фронта.
Александр Сырский
Александр Сырский посетил самые "горячие" участки фронта / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта.

На сегодня это – Угледарское, Кураховское и Покровское, говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

"В боевых бригадах восточного фронта - Уледарское, Кураховское, Покровское направления. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины находится на самых горячих участках фронта. Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника", - сказано в сообщении.

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"Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - подчеркивается в сообщении.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Пост главкома ВСУ был проиллюстрирован фото общения Сырского с командирами и бойцами.

Сырский
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сырский
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сырский
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сырский
/ t.me/GeneralStaffZSU

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