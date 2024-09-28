В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

Угроза нападения России на НАТО маловероятна, поскольку 90% сухопутных сил России уже задействованы в войне против Украины. Об этом председатель Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я убежден, что теоретически они могут напасть (на НАТО - Главред), потому что они напали на Украину. Но, кроме риторики, мы не видим никаких подготовок или намерений действительно двигаться в НАТО", - пояснил он.
Бауэр отметил, что 90% сухопутных сил России вовлечено в боевых действиях в Украине. Поэтому способность Кремля осуществить нападение на НАТО с помощью своих сухопутных сил маловероятна. По его словам, Альянс бы увидел подготовку РФ к нападению.
"Могут ли они атаковать другими средствами? Они могут. Но по этому поводу мы не видим никаких подготовительных мероприятий", - подчеркнул адмирал.
Кто такой Роб Бауэр?
Роб Бауэр - лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, ныне занимает должность председателя Военного комитета НАТО (с июня 2021 г.). Ранее был начальником штаба обороны - с октября 2017 по апрель 2021 гг.; заместитель начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов - с 1 сентября 2015 по 13 июля 2017 гг, пишет Википедия.
Нападение РФ на НАТО - прогнозы
Напомним, Россия неоднократно угрожала странам НАТО прямыми столкновениями из-за поддержки Украины, поэтому Альянс готовится к худшим сценариям.
Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что Россия может подготовиться к вооруженной агрессии против стран НАТО до 2030 года. По его словам, сдерживающими факторами остаются санкции Запада, большие потери и отсутствие существенной военной помощи от Китая, Ирана и КНДР.
Как сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, поскольку с 2026 года планирует увеличить численность своих войск до 1,5 млн солдат.
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