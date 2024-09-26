Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - Розумный

Западные партнеры, скорее всего, будут торговаться с Путиным на фоне разрешения ударов вглубь РФ.

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Начнет ли Путин войну с НАТО / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Политический эксперт Максим Разумный предположил, действительно ли Путин начнет войну с НАТО, если Украине позволят бить западным оружием вглубь России.

"Не думаю, что Путин начнет войну с НАТО. Кстати, это было очень странное заявление, а он сказал, что такое разрешение будет означать, что началась война, ведь в российской риторике эта война с НАТО уже давно продолжается, да и вообще, там никакой Украины нет - только Россия и НАТО. Но если они так говорят, значит, что-то они имеют в виду", - сказал он во время чата с читателями Главреда.

По его словам, наши западные партнеры, скорее всего, будут торговаться с Путиным и угрожать ему этим разрешением.

"И это для них гораздо важнее, чем разрешение и сами выстрелы. Для наших западных партнеров рабочим сценарием является замораживание конфликта. И это разрешение бить по территории России является инструментом давления на Москву, чтобы заставить ее согласиться на этот сценарий. Убежден, что Россия согласна на этот вариант, но при определенных условиях и в определенный момент, то есть не сейчас, а, например, когда российским войскам удастся выйти на админграницы Донецкой области. А американцы и европейцы хотят заставить Россию уже сейчас поступить таким образом", - подчеркнул Розумный.

Эксперт также подчеркнул, что сейчас идет сложная игра, покер, где один блефует, другой тоже.

"Путин пока показывает свою недоговороспособность. Поэтому я думаю, что разрешение бить вглубь России западным оружием будет, но не очень официальное, как в том анекдоте: есть, но очень немножко и только для себя. То есть мы будем немножко бить по территории России, но не сильно и без официального и публичного разрешения", - добавил он.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Удары западным оружием вглубь России - что известно

Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что из-за постоянного российского террора украинского населения разрешение США на удары вглубь России должно быть предоставлено как можно скорее.

Также известно, что позиция Германии относительно атак по территории России остается неизменной. Страна не предоставит разрешения ВСУ на удары немецким оружием по целям в РФ, даже если союзники примут такое решение.

В то же время, Финляндия и Швеция не ограничивали Украину в использовании их оружия для ударов по территории России. Однако его применение должно соответствовать международному праву.

Удары по РФ / Инфографика: Главред

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