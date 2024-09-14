'Это проблема': Шольц объявил окончательное решение по ударам ВСУ вглубь РФ

На решение Германии относительно дальнобойных ударов не смогут повлиять ни США, ни европейские государства, заявил Олаф Шольц.

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Шольц поставил точку в вопросе дальнобойных ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Lockheed Martin

Позиция Германии относительно атак по территории России остается неизменной. Страна не предоставит разрешения ВСУ на удары немецким оружием по целям в РФ, даже если союзники примут такое решение. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Welt.

"Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе... Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема", - сказал он.

Относительно предположения о том, что США могут снять ограничения на удары своим оружием по РФ, Шольц отметил, что не все прогнозы являются точными.

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В издании отметили, что в течение последних месяцев Германия и США тесно координировали поставки оружия для Украины. Именно эти страны являются главными поставщиками вооружения для ВСУ. Немецкий канцлер также заверил, что его страна и в дальнейшем будет передавать Украине военную помощь.

"У Украины будет более сильная армия, чем раньше", - подчеркнул Шольц.

По его словам, война может завершиться только тогда, когда Путин признает, что Украина не является вассальным государством. Кроме этого, Шольц обвинил Путина в том, что он подрывает будущее России из-за войны против Украины.

"Эта война также чрезвычайно неразумна с точки зрения России", - заявил он и добавил, что из-за своих империалистических мечтаний Путин обрекает сотни тысяч россиян и разрушает экономические отношения РФ с миром.

Что известно об издании Die Welt? Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Дальнобойные удары по территории России - главные

Напомним, российский диктатор Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада. По его словам, если Украина получит право бить вглубь территории России, Москва "ответит". Путин заявил, что такое решение якобы означает прямое участие НАТО в войне.

Как сообщал Главред, США и Британия уже разрешили Украине бить по территории РФ своим оружием, написали журналисты The Guardian. Однако Вашингтон и Лондон официально не планируют это объявлять.

Кроме этого, Берлин не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство приняло окончательное решение по этому вопросу и оно не изменится.

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