Украинцам будут рассылать повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали, что изменится

Новый формат повесток введут в ближайшее время, рассказала Екатерина Черногоренко.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-budut-rassylat-povestki-s-qr-kodom-v-minoborony-rasskazali-chto-izmenitsya-10601921.html Ссылка скопирована

В Украине появятся повестки с QR-кодом / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны, УНИАН

Министерство обороны Украины планирует внедрить новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Обновленные повестки уже тестируют. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

По ее словам, повестки введут в ближайшее время. Черногоренко рассказала, что QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит мгновенно проверить ее действие через приложение "Резерв+". В приложении появится специальный сканер, с помощью которого можно будет отсканировать код и узнать:

силу повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. видео дня Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, украинцы, которые обновили свои данные в приложении "Резерв+", через Укрпочту получат повестки для посещения ТЦК. После получения повестки им предоставляется две недели для явки в военкомат, сообщил адвокат Евгений Филипец.

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский отметил, что в Украине действует директива, которая позволяет привлекать мужчин в возрасте 50-60 лет в Силы обороны только по отдельному мобилизационному распоряжению. Такое распоряжение будет касаться тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

Как сообщал Главред, 1 октября Кабинет министров Украины внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации. Теперь командиры воинских частей имеют право призывать добровольцев без участия территориальных центров комплектования (ТЦК).

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред