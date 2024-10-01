Без участия ТЦК: Кабмин дал 'зеленый свет' командирам самим призывать добровольцев

Какие изменения Кабмин внес в Порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации - детали в материале.

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Кабмин разрешил призывать добровольцев без участия ТЦК / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Сегодня, 1 октября, Кабинет министров на своем заседании внес изменения в порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Отныне командиры воинских частей имеют право осуществлять призыв добровольцев без участия ТЦК.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о том, какие изменения внес Кабмин в Порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации:

Предоставляется право командиру воинской части предоставлять направление для прохождения ВВК, чтобы определить их степень пригодности к военной службе.

Предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, которые изъявляют желание проходить службу по призыву.

Генштаб ВСУ может определить перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

Что известно о законе "О мобилизации" / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, что в Раде спрогнозировали, что мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить. В то же время депутаты пока не знают, каким образом в армии должны будут заменить тех, кто подпадают под эту категорию и уже были ранее мобилизованы. Стефанчук согласился, что вопрос требует немедленного решения.

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В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в директиве Командования Сухопутных Войск № 116/2/1/21409 от 19.09.2024 указано, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат призыву. Это уже поступило в областные и районные ТЦК.

Глава Министерства обороны Рустам Умеров сообщил, что в Украине мобилизация за год увеличилась втрое. Он также отметил, что приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.

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