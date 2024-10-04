Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

Экс-премьер Великобритании считает абсолютную непредсказуемость одним из достоинств Дональда Трампа.

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​ Борис Джонсон заявил, что Трамп не допустил бы вторжения РФ в Украину / Коллаж: Главред, фото: Facebook Борис Джонсон, сайт Кремля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп. Якобы непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

В интервью The Telegraph экс-премьер Великобритании заявил, что с точки зрения Кремля существовал риск того, что Трамп мог бы воспринять нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка. И его реакция могла бы быть жесткой.

Джонсон считает абсолютную непредсказуемость одним из достоинств Трампа.

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"Это одна из причин, по которой я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — сказал британский политик.

Он напомнил, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов. Кроме того, он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов и продемонстрировал жесткость в отношении Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, ракеты Javelin Украине также дал Трамп.

Джонсон уверен: Трамп понимает, что падение Украины - это "абсолютная катастрофа" для свободы и демократии в Европе.

Экс-премьер убежден, что Трамп не захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, что сделал Америку великой, а с того, что снова сделал великим Советский Союз.

Заявления Бориса Джонсона о Трампе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа в качестве следующего президента Соединенных Штатов. По мнению Джонсона, Трамп может быть именно тем, "что нужно миру" , но только в том случае, если экс-глава Белого дома поддержит Украину в войне с Россией.

"Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет — президентство Трампа может стать большой победой для мира", — написал Джонсон в январе своей колонке для Daily Mail.

Также Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада".

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