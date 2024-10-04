Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп. Якобы непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.
В интервью The Telegraph экс-премьер Великобритании заявил, что с точки зрения Кремля существовал риск того, что Трамп мог бы воспринять нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка. И его реакция могла бы быть жесткой.
Джонсон считает абсолютную непредсказуемость одним из достоинств Трампа.
"Это одна из причин, по которой я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сопоставляю это с тем, что о нем говорят люди", — сказал британский политик.
Он напомнил, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов. Кроме того, он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов и продемонстрировал жесткость в отношении Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, ракеты Javelin Украине также дал Трамп.
Джонсон уверен: Трамп понимает, что падение Украины - это "абсолютная катастрофа" для свободы и демократии в Европе.
Экс-премьер убежден, что Трамп не захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, что сделал Америку великой, а с того, что снова сделал великим Советский Союз.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Заявления Бориса Джонсона о Трампе
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа в качестве следующего президента Соединенных Штатов. По мнению Джонсона, Трамп может быть именно тем, "что нужно миру" , но только в том случае, если экс-глава Белого дома поддержит Украину в войне с Россией.
"Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет — президентство Трампа может стать большой победой для мира", — написал Джонсон в январе своей колонке для Daily Mail.
Также Джонсон обнародовал мирный план, который должен "положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада".
Другие новости:
- Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США
- Трамп неожиданно "рассыпался" в комплиментах в адрес Зеленского
- "Союзник Трампа" Помпео назвал "глупыми" ограничения США в ударах ВСУ по России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред