Трамп может быть именно тем, "что нужно миру", но есть условие - Джонсон

Борис Джонсон считает, что миру нужен лидер, чья готовность применить силу и явная непредсказуемость станет главным сдерживающим фактором для врагов Запада.

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Борис Джонсон поддержал Трампа в его стремлении вернуться в Белый дом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа в качестве следующего президента Соединенных Штатов. По мнению Джонсона, Трамп может быть именно тем, "что нужно миру" , но только в том случае, если экс-глава Белого дома поддержит Украину в войне с Россией.

"Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что так и будет — президентство Трампа может стать большой победой для мира", — написал Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон считает, что миру нужен лидер, чья готовность применить силу и явная непредсказуемость станет главным сдерживающим фактором для врагов Запада. Он является энтузиастом свободного рынка и капитализма.

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Также бывший британский премьер написал, что Трамп был первым президентом США, который встал на защиту Украины, подарив ей ПТРК Javelin еще в 2018 году.

"Поэтому, что бы они сейчас ни говорили о Трампе, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, покинувший страну, которую он уже заметно помог сохранить свободной", — написал Джонсон.

"Поэтому всем моим благородным друзьям, выступающим против Трампа, я говорю: успокойтесь, ребята", — добавил Джонсон.

Как пишет издание Politico, в прошлом году Джонсон начал свою лоббистскую деятельность за рубежом, явившись в американский штат Техас, чтобы заручиться поддержкой для Украины среди ведущих консервативных деятелей США, включая политиков.

Тем временем в Европейском Союзе опасаются возвращения Трампа в кресло президента США. Так, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что переизбрание Трампа станет угрозой для Европы. Кроме того, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Европа останется сама по себе в случае президентства Трампа.

Отметим, 45-й президент США Дональд Трамп признался, что шантажировал европейских лидеров тем, что Соединенные Штаты под его руководством не будут защищать союзников по НАТО в случае российского нападения.

Заявления Трампа об Украине

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине. Экс-президент США обещал положить конец войне, поскольку у него "прекрасные отношения" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп уверял, что может закончить войну за 24 часа. При этом политик отказался конкретизировать свои планы, заявив, что не может раскрыть все свои "козыри".

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