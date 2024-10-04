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Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

Даяна Швец
4 октября 2024, 11:10
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По словам министра обороны, даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его партия, входящая в правительственную коалицию, будет против.
дуда, зе, ес
Поляки планируют блокировать вступление Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Wirtualna Polska.

Комментируя политические отношения Польши с Украиной, министр обороны сказал, что "вопрос военной помощи - это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", - сказал Косиняк-Камыш.

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Кто такой Анджей Дуда

Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

По словам министра обороны, даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет против. Он ставит ультиматум таки провести эксгумацию и почтить память жертв.

"Вступление в Европейский Союз - это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории", - сказал он.

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", - добавил Косиняк-Камыш.

Комментируя слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина", глава оборонного ведомства выступил против.

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", - спросил Косиняк-Камыш.

Дмитрий Кулеба и операция "Висла" - детали скандала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на Campus Polska Przyszłości, ответил на вопрос о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба.

Эти слова вызвали возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях:

  • Депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.
  • Депутат от PiS мэр Хелма Якуб Банашек заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет"
  • Экс-премьер-министр Беата Шидло заявила, что Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями" и это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях

Польша и Украина - последние новости

Напомним, что в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС. Вроде бы реальная политика "должна поставить ультиматум", чтобы вступление Украины в Евросоюз не было возможным без решения "вопроса Волыни".

Недавно экс-глава МИД Польши выступил с заявлением, что польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины. Камнем преткновения между Польшей и Украиной может стать решение по эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

В свою очередь Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за "вопроса Волыни". Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию с ЕС, напомнил польский лидер.

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