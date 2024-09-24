Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за "вопроса Волыни"

Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию с ЕС, напомнил польский лидер.

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Дуда раскритиковал заявление министра обороны Польши о блокировании вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз, а заявления о блокировке этого процесса соответствуют политике российского диктатора Владимира Путина.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, у Дуды спросили о заявлении министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, который сказал, что если вопрос Волыни между Варшавой и Киевом не будет решен, то Украине не будет места в Евросоюзе. Президент Польши раскритиковал эти слова.

По словам Дуды, Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию с ЕС.

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"Если кто-то говорит, что заблокируют доступ Украины в Европейский Союз, это соответствует политике Владимира Путина. Я не знаю, является ли это намерением нынешнего правительства. Мне хотелось бы знать, что именно имеют в виду министры и премьер-министры, когда делают подобные заявления", - сказал польский лидер.

Дуда добавил, что польские власти стараются избегать напряжения между Варшавой и Киевом, в частности, в контексте исторических вопросов, таких как Волынская трагедия.

Он отметил, что обсуждал эту трагедию с украинским лидером Владимиром Зеленским, подчеркивая важность поиска взаимопонимания.

"Я старался действовать так, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом (...). Это было непросто, потому что между нами есть сложные вопросы. Но я также говорил об этих вопросах с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке в годовщину Волынской трагедии", - сказал Дуда.

Дмитрий Кулеба и операция "Висла" - детали скандала Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на Campus Polska Przyszłości, ответил на вопрос о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии. "Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба. Эти слова вызвали возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях: Депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.

Депутат от PiS мэр Хелма Якуб Банашек заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет"

Экс-премьер-министр Беата Шидло заявила, что Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями" и это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях.

Заявления Польши относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину как можно быстрее дать разрешение на поиски и эксгумацию поляков, которые были убиты во время этнических чисток во время Второй мировой на Волыни.

Польша надеется, что сможет оказать давление на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии во время своего полугодового председательства в ЕС в январе 2025 года. Как сообщает польский журналист Марцин Терлик, глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Украины Владимир Зеленский уже имели в сентябре неприятные переговоры на эту тему.

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