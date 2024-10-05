Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

На предприятиях Воронежской области вспыхнул пожар в результате падения БПЛА.

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В Воронежской гремели взрывы после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: defence

В ночь на 5 октября в Воронежской области (РФ) было неспокойно - там гремели взрывы. На территории зафиксировали беспилотники, как результат, атаке подверглись несколько предприятий, возник пожар.

Российские паблики паникуют, что дроны атаковали спиртзавод "Этанол спирт" в Новохоперске Воронежской области, а также в Старом Осколе. В сети появились кадры атаки.

Атака беспилотников в Воронежской области / Фото: скриншот тг-канал Главред

Губернатор области Александр Гусев подтверждает работу ПВО.

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Как заявил он, ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников".

Российское Минобороны также подтвердило, что в течение минувшей ночи было якобы уничтожено и перехвачено 10 дронов: над территорией Белгородской области якобы удалось перехватить и уничтожить 7 БПЛА, над территорией Воронежской области был уничтожен 1 дрон и 2 беспилотника уничтожены над территорией Курской области.

Сообщается, что якобы дроны "пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию".

Как утверждают местные власти, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа".

"На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", - заверил губернатор.

Также в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.

НПЗ в России - инфографика / Главред

Взрывы в России - последние новости

Вчера Генштаб поделился деталями попадания в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров базы ППМ в Воронежской области. Боевая задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Недавно дроны СБУ атаковали аэродром РФ, а также атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного топлива.

Вероятно, это только начало, ведь у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете. Она будет иметь дальность поражения 600-700 километров и предназначена для уничтожения инфраструктуры, позволяющей России использовать авиацию.

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