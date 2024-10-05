Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

В ночь на 5 октября в Воронежской области (РФ) было неспокойно - там гремели взрывы. На территории зафиксировали беспилотники, как результат, атаке подверглись несколько предприятий, возник пожар.
Российские паблики паникуют, что дроны атаковали спиртзавод "Этанол спирт" в Новохоперске Воронежской области, а также в Старом Осколе. В сети появились кадры атаки.
Губернатор области Александр Гусев подтверждает работу ПВО.
Как заявил он, ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников".
Российское Минобороны также подтвердило, что в течение минувшей ночи было якобы уничтожено и перехвачено 10 дронов: над территорией Белгородской области якобы удалось перехватить и уничтожить 7 БПЛА, над территорией Воронежской области был уничтожен 1 дрон и 2 беспилотника уничтожены над территорией Курской области.
Сообщается, что якобы дроны "пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию".
Как утверждают местные власти, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа".
"На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", - заверил губернатор.
Также в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.
Взрывы в России - последние новости
Вчера Генштаб поделился деталями попадания в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров базы ППМ в Воронежской области. Боевая задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
Недавно дроны СБУ атаковали аэродром РФ, а также атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного топлива.
Вероятно, это только начало, ведь у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете. Она будет иметь дальность поражения 600-700 километров и предназначена для уничтожения инфраструктуры, позволяющей России использовать авиацию.
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