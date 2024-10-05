Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

Даяна Швец
5 октября 2024, 08:57
321
На предприятиях Воронежской области вспыхнул пожар в результате падения БПЛА.
бпла, пожар
В Воронежской гремели взрывы после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: defence

В ночь на 5 октября в Воронежской области (РФ) было неспокойно - там гремели взрывы. На территории зафиксировали беспилотники, как результат, атаке подверглись несколько предприятий, возник пожар.

Российские паблики паникуют, что дроны атаковали спиртзавод "Этанол спирт" в Новохоперске Воронежской области, а также в Старом Осколе. В сети появились кадры атаки.

Атака беспилотников в Воронежской области
Атака беспилотников в Воронежской области / Фото: скриншот тг-канал Главред

Губернатор области Александр Гусев подтверждает работу ПВО.

видео дня

Как заявил он, ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников".

Российское Минобороны также подтвердило, что в течение минувшей ночи было якобы уничтожено и перехвачено 10 дронов: над территорией Белгородской области якобы удалось перехватить и уничтожить 7 БПЛА, над территорией Воронежской области был уничтожен 1 дрон и 2 беспилотника уничтожены над территорией Курской области.

Сообщается, что якобы дроны "пытались атаковать несколько предприятий, которые выпускают гражданскую продукцию".

Как утверждают местные власти, в здании одного из предприятий произошло возгорание "на территории одного этажа".

"На другом предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", - заверил губернатор.

Также в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России - инфографика / Главред

Взрывы в России - последние новости

Вчера Генштаб поделился деталями попадания в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров базы ППМ в Воронежской области. Боевая задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Недавно дроны СБУ атаковали аэродром РФ, а также атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного топлива.

Вероятно, это только начало, ведь у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете. Она будет иметь дальность поражения 600-700 километров и предназначена для уничтожения инфраструктуры, позволяющей России использовать авиацию.

Другие военные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

БПЛА заводы Воронеж дроны Воронежская область взрыв в России взрыв пожар Белгородская область атака дронов Операция в Курской области Удары вглубь РФ
Реклама

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:40Мир
Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:57Украина
На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

08:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

Гороскоп на сегодня 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

Гороскоп на сегодня 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Последние новости

09:40

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:32

Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветениеВидео

08:59

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутятмнение

08:57

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:50

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
08:25

С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

07:43

Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

05:58

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

05:35

Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

Реклама
05:03

Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 буквВидео

04:30

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянкиВидео

04:01

В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

03:00

Знают не все водители: какую кнопку в авто не стоит нажимать во время дождя

02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

01:30

Беженцев из Украины меньше на 2 млн: демограф удивил неожиданным раскладомВидео

01:00

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

04 октября, пятница
23:40

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:00

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

22:45

РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

22:23

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФФото

Реклама
21:50

Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборкиВидео

21:31

О МСЭК, людях с инвалидностью и коррупционном феодализмемнение

21:18

Как заблокировать в Вайбере: феноменально быстрый и легкий трюкВидео

21:09

Цены побили семилетний рекорд: в Украине взлетела стоимость популярного фрукта

21:06

Красный уровень активности: Украину атакует мощная магнитная буря

20:20

"Очень сложно, много раненых": в ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском

20:12

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:09

Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

19:47

"Я здесь особо не парюсь": Лукашенко ответил на залет "Шахедов" РФ в Беларусь

19:47

Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

19:28

Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дискахВидео

19:12

"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

19:10

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

19:10

Почему у россиян паника из-за Курской АЭСмнение

18:59

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

18:51

"Должны были помочь Украине раньше": неожиданное признание бывшего генсека НАТО

18:46

"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

18:46

Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

Реклама
18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: в генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

17:49

Российские пленные в Украине: как и где живут оккупантыФото

17:40

Кто проедет третьим: задача по ПДД, которая запутает даже опытных водителейВидео

17:27

Тёрн это слива или нет: что делают из плодов и когда рвать ароматный фруктВидео

16:57

Церковный праздник 5 октября: что запрещено делать в день мученицы Харитины

16:51

Пока Порошенко заявлял, что должен быть на фронте, глава его фракции купил лакшери виллу на островах, - экспертВидео

16:49

РФ готовится к новому наступлению на Харьков, враг подтянул новые подразделения - командир

16:47

Сколько украинцев погибло в российском плену: в Минобороны озвучили цифры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять