'Беларусь готова помочь Украине': Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

Александр Лукашенко выразил якобы готовность помочь Зеленскому в восстановлении после окончания войны.

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Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Официальный Минск якобы готов помочь Украине в послевоенном восстановлении страны. С таким заявлением неожиданно выступил друг Путина Александр Лукашенко.

Его позицию передает белорусское агентство Belta.

Лидер Беларуси решил пожаловаться на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы он предпочитает ехать в США "сразу, как только надо что-то решить", а также упрекнул главу Украины, что тот не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".

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Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Лукашенко убежден, что США не будут помогать Украине в послевоенном восстановлении, а после смены власти в Вашингтоне Зеленскому скажут: "Володя, ты кто такой?".

"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им в первую очередь надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - резюмировал Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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Вчера, 3 октября в Беларуси взорвался российский "Шахед". Отмечается, что дрон сдетонировал самостоятельно или был сбит силами ПВО.

Отмечается, что "шахэды" снова залетали в Беларусь прямо во время полета вертолета Лукашенко. Два из этих дронов перелетели в район Новой Гуты и двигались курсом на Гомель. Еще один зашел в районе Лоева и двигался в направлении Хойников.

Кроме этого, Беларусь начала внезапную проверку войск и призыв резервистов. Минобороны Беларуси планирует привлечь полигоны по всей территории страны для внезапной проверки своих вооруженных сил.

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