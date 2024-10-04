'Беларусь готова помочь Украине': Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

Официальный Минск якобы готов помочь Украине в послевоенном восстановлении страны. С таким заявлением неожиданно выступил друг Путина Александр Лукашенко.
Его позицию передает белорусское агентство Belta.
Лидер Беларуси решил пожаловаться на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы он предпочитает ехать в США "сразу, как только надо что-то решить", а также упрекнул главу Украины, что тот не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".
Лукашенко убежден, что США не будут помогать Украине в послевоенном восстановлении, а после смены власти в Вашингтоне Зеленскому скажут: "Володя, ты кто такой?".
"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им в первую очередь надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - резюмировал Лукашенко.
Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?
Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.
Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".
24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".
Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.
Последние новости о Беларуси
Вчера, 3 октября в Беларуси взорвался российский "Шахед". Отмечается, что дрон сдетонировал самостоятельно или был сбит силами ПВО.
Отмечается, что "шахэды" снова залетали в Беларусь прямо во время полета вертолета Лукашенко. Два из этих дронов перелетели в район Новой Гуты и двигались курсом на Гомель. Еще один зашел в районе Лоева и двигался в направлении Хойников.
Кроме этого, Беларусь начала внезапную проверку войск и призыв резервистов. Минобороны Беларуси планирует привлечь полигоны по всей территории страны для внезапной проверки своих вооруженных сил.
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