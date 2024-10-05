Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

Российские оккупанты более двух лет безрезультатно пытались захватить Угледар.

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Российские войска попытаются продвинуться дальше Угледара - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

После оккупации Угледара Донецкой области войска агрессора России, вероятно, в течение следующих нескольких недель попытаются продвинуться дальше – в направлении Великой Новоселки Запорожской области и города Богоявленка. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что российские войска два года пытались захватить Угледар, но них ничего не получалось. Город находится на возвышенности, и этот фактор усиливал оборону ВСУ.

Куда дальше могут пойти войска РФ

Как полагают аналитики, вероятно, вражеские силы в течение следующих недель будут пытаться продвинуться за пределы Угледара. Одна из возможных целей – поселок Великая Новоселка в Запорожской области на трассе Т0509. Второй вероятной целью может быть город Богоявленка, который находится в 8 км к северу от Угледара.

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Силы обороны Украины вышли из города Угледар, сообщили 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подразделения вышли, чтобы занять новые оборонительные позиции.

Приказ ВСУ выйти из Угледара – правильный, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, для защиты территорий нужны вооружения, которых не хватает.

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара – рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Как полагает военнослужащий, оккупанты могут планировать наступательные действия на Запорожском направлении. Враг уже оживился в районе Старомайорского.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Кратко об Угледаре / Инфографика: Главред

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