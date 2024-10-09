Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана: в Пентагоне раскрыли детали

Президент Джо Байден больше не едет в Германию для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины.

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Сабрина Сингх сказала, что обсуждается возможность переноса встречи "Рамштайн" / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, t.me/osirskiy

Президент США Джо Байден не поедет на встречу в формате "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на субботу, 12 октября. В Пентагоне обсуждают возможность переноса заседания. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Планы Байдена поменялись в связи с ураганом, пишет Голос Америки.

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании министра [обороны]", - отметила она.

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Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока что нет окончательного решения.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", - сказала пресс-секретарь.

Встреча в формате "Рамштайн" - что о ней известно

На 12 октября в Берлине запланирован встреча в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский после недельного визита в США сделал заявление, что ждет от "Рамштайна" кое-чего "особого".

СМИ писали, что на заседании Зеленский представит свой План победы, а со стороны США и союзников ожидаются "новые шаги в поддержке Украины".

План победы Зеленского / Инфографика Главреда

В частности, по информации Bloomberg, перед заседанием пройдет встреча глав США, Франции и Великобритании с украинским президентом. Ожидается, что Байден вместе с Макроном, Шольцом и Стармером дадут "мощный сигнал" по военной и финансовой помощи.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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