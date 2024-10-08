'Рамштайн' в Германии: Байден резко изменил планы на поездку

Администрация президента США будет наблюдать за подготовкой мер по угрозе урагана "Милтон".

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Байден не едет в Германию, где пройдет новый Рамштайн / Колаж: Главред, фото: ОП, Белый дом

Американский президент Джо Байден отложил свою запланированную поездку в Германию, где должен был дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн".

Как сообщает пресс-служба Белого дома, планы президента неожиданно скорректировал ураган "Милтон".

"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагирования на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Гелен на юго-востоке страны", - говорится в сообщении. видео дня

Рамштайн в Германии – чего ждать

В этом месяце в Берлине пройдет новая встреча в формате "Рамштайн", однако с участием лидеров государств. Зеленский после недельного визита в США сделал заявление, что, мол, ждет от "Рамштайна" кое-чего "особого".

В то же время, СМИ писали, что на заседании Зеленский представит свой План победы, а со стороны США и союзников ожидаются "новые шаги в поддержке Украины".

В частности, по информации Bloomberg, перед заседанием пройдет встреча глав США, Франции и Великобритании с украинским президентом. Ожидается, что Байден вместе с Макроном, Шольцом и Стармером дадут "мощный сигнал" по военной и финансовой помощи.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", что переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Военная помощь НАТО / Инфографика: Главред

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