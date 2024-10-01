Байден может продвинуть заявку Украины на членство в НАТО, однако есть нюанс - FT

Некоторые из стран Альянса предлагают западногерманскую модель членства в НАТО для Украины.

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Даже получение Украиной приглашения не будет весомым, нужно политическое решение / Коллаж: Главред, фото: President Joe Biden, УНИАН

Нынешний президент США Джо Байден может до конца своего срока на посту согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на одного из западных чиновников, который проинформирован о переговорах с украинским президентом Зеленским.

По его словам, "есть предварительные признаки", что Байден согласится повысить статус заявки Украины на вступление в НАТО, однако, что именно это означает, он не объясняет.

Издание добавляет, что среди 32 стран-членов НАТО мало кто убежден, что Украина может вступить в Альянс без полного прекращения огня и четко определенных на карте границ, в пределах которых будет распространяться положение о взаимопомощи.

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Однако глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро сообщил, что среди представителей НАТО есть те, кто рассматривает возможность вступления части Украины в Альянс.

"Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был наиболее скептически настроен относительно членства в НАТО", - заявил он.

Но даже такая модель вступления Украины требует от США развертывания значительных сил, на что не согласится любая администрация в Штатах.

Издание также отмечало, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встреч с западными коллегами во время своей первой поездки в США в частных разговорах обсуждал потенциальные компромиссные решения, в частности о возможности переговоров о территории в обмен на безопасность. Однако в украинском МИДе это отрицают.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, что в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление страны в НАТО. С тех пор началась дипломатическая работа и обсуждение такой возможности в перспективе. Уже в 2024 году вступление Украины в НАТО включили в план победы. Этот шаг, по мнению Зеленского, необходимо сделать для обеспечения справедливого и длительного мира.

Не все члены Альянса поддерживают намерения Украины вступить в НАТО. Недавно об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что его страна будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО без спешки.

Ранее также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

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