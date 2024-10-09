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Враг отказывается от выполнения задач: на фронте сложилась интересная ситуация

Даяна Швец
9 октября 2024, 13:38
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ВСУ не останавливаются на достигнутом, поэтому продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Враг отказывается от выполнения задач: на фронте сложилась интересная ситуация
На Харьковском направлении оккупанты не хотят идти в бой / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. Об этом рассказали в ОТГ "Харьков".

Интересным моментом является то, что противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях вблизи Старицы. Однако, как результат огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач.

А вот в районе населенного пункта Глубокое противник продолжал проведение внутренней ротации личного состава на передовых позициях, отыскивая новые маршруты передвижения.

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"В Волчанске противник осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Отмечено увеличение использования армией РФ снарядов производства Северной Кореи. За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7-ми КАБов. Нанесли 32 удара дронами-камикадзе. Осуществили 262 обстрела позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Что известно об оперативно-тактической группировке "Харьков"?

Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении. С мая 2024 главной задачей ОТГ "Харьков" стало отражение российского наступления на город Волчанск и село Липцы, которое находится на пересечении нескольких стратегически важных путей, сообщает Википедия.

В свою очередь украинские воины не останавливаются на достигнутом, поэтому продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили:

  • 64 человека,
  • из них безвозвратные - 20,
  • санитарные - 40,
  • пленные - 4.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 19 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийская система,
  • 2 боевые бронированные машины,
  • 1 автомобиль,
  • 1 единица спецтехники, 1
  • 4 БпЛА.
  • 21 укрытие для личного состава,
  • 1 место хранения боеприпасов.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ситуация на фронте - что известно

В свою очередь эксперт Грабский объяснил интересные изменения на фронте. Он объясняет, что оккупанты изо всех сил пытаются атаковать на нескольких направлениях фронта, не считаясь с масштабным уничтожением живой силы.

А вот эксперт Свитан озвучил две главные ошибки ВСУ. Роман Свитан выдвигает предположение, что, при условии развертывания операции в конце весны в Белгородской области, а не в конце лета на Курской, то сейчас украинцы бы находились примерно в 20 км от Белгорода и обезопасили бы Харьков.

Еще одним интересным моментом является то, что подрыв Каховской ГЭС открыл путь ВСУ к ЗАЭС. После уничтожения водохранилища все заросло зеленью - таким образом ВСУ могут дойти до станции.

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