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Подрыв Каховской ГЭС открыл путь ВСУ к ЗАЭС: может начаться наступление - Свитан

Даяна Швец
8 октября 2024, 16:33
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По мнению Свитана, после уничтожения Каховского водохранилища все заросло зеленью. Таким образом ВСУ можно дойти до ЗАЭС.
Каховское водохранилище, ЗАЭС, Свитан
ВСУ могут дойти до ЗАЭС, считает Свитан / Колаж: Главред, фото: GettyImages, Скриншот

По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, ВСУ вскоре могут пойти в наступление на Запорожском направлении. Именно по этой причине оккупанты расположились оборонительными рядами и готовятся к контрударам на отдельных участках фронта. Свое мнение эксперт высказал в интервью Евгении Кутновой на YouTube-канале "Фабрика новостей".

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Как утверждает Свитан, еще до того момента, как наши части двинутся, вероятно, в сторону Васильевки и Запорожской АЭС, агрессоры запишут попытку провести контратаку.

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"Для нас пойти туда - это оптимальный вариант, - подчеркнул военный эксперт, - ведь сбросили воду на Каховском водохранилище и там сейчас несколько километров до Днепра. Все заросло, "зеленка" хорошая. По ней можно и до ЗАЭС дойти", - говорит Свитан.

Полковник запаса ВСУ объясняет, что сейчас именно такой сценарий является самым большим страхом врага. В то же время логистическая цепочка от Ростова или Тамани насчитывает до 500 км, что делает Запорожское направление для них неудобным.

"Там очень сложно обороняться, не то что наступать, - сказал полковник, - поэтому не думаю, что они там наступать хотят, хотя иногда, конечно, могут какими-то контрударами перед нашим развертыванием попытаться нас остановить", - заключает эксперт.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация на ЗАЭС - что известно

В начале октября в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭС. Отмечается, что Короткий был коллаборантом, причастным к организации военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации.

1 октября РФ атаковала подстанцию и обесточила линию питания ЗАЭС. Как результат, станция снова оказалась на грани блэкаута.

О том, что россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС, предупреждал на Генеральной Ассамблее ООН и президент Украины Владимир Зеленский.

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