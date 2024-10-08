"Стоило начинать все не по Курщине": эксперт озвучил две главные ошибки ВСУ

ВСУ имели все шансы обезопасить Харьков.

https://glavred.info/ukraine/stoilo-nachinat-vse-ne-po-kurshchine-ekspert-ozvuchil-dve-glavnye-oshibki-vsu-10603517.html Ссылка скопирована

Свитан убежден, что удар надо было наносить не по Курщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из ISW

Украина в Курской операции совершила несколько ошибок, особенно из-за медлительности западных союзников. Некоторые из них озвучил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Евгении Кутновой для YouTube-канала "Фабрика новостей".

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его мнению, Курскую операцию надо было начинать раньше.

видео дня

"Стоит начинать все на несколько месяцев раньше и не Курщиной, а Белгородщиной. Тогда бы мы обезопасили Харьков", - отметил военный аналитик.

Роман Свитан выдвигает предположение, что, при условии развертывания операции в конце весны в Белгородской области, а не в конце лета на Курской, то сейчас украинцы бы находились примерно в 20 км от Белгорода. Как результат, ВСУ обезопасили бы Харьков.

"Но чем было начинать? На конец весны у нас фактически ничего не было, даже понимания финансирования нашими партнерами. Было много вопросов. Но какие претензии могут быть к Сырскому? Он явно не виноват в том, что Трамп с Байденом не выделили в декабре 60 млрд", - отметил полковник.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

Курская операция ВСУ - что известно

Как известно, украинские военные продолжают операцию в Курской области страны-агрессора РФ - Силы обороны продвинулись возле Обуховки.

В свою очередь редактор издания Faridaily Максим Товкайло рассказал, может ли быть Курская область в обмен на Донбасс и юг Украины. Именно этот ход ВСУ стал для Владимира Путина личным оскорблением.

В то же время в ISW раскрыли угрозы на Курщине. Российские блогеры сообщили 4 октября, что российские силы отбили Медвежье (к юго-востоку от Глушкова), но ISW не обнаружил подтверждения этой информации.

Другие новости о Курской области:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред