Курская область в обмен на Донбасс и юг Украины: ВСУ унизили Путина – журналист

Операция в Курской области стала для Владимира Путина личным оскорблением.

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ВСУ унизили Владимира Путина операцией в Курской области / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео, deepstatemap.live

Операция украинских военных в Курской области нанесла серьезный удар по репутации диктатора Владимира Путина, заявил редактор издания Faridaily Максим Товкайло.

"Потому что получается, что на третий год войны армия другого государства находится на территории Российской Федерации, удерживает ее территорию и, несмотря на все хвалебные обещания, что вот-вот противник будет выбит с этой территории, этого не происходит. Для Путина это в какой-то мере личное оскорбление. И поэтому, конечно же, наши собеседники об этом говорят, они видели, как Путин реагировал на это", - подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.

Именно из-за этого, по словам журналиста, российский диктатор сейчас транслирует своему окружению, что не готов к переговорам.

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"Получается, что Путину нужно торговать российской землей: Курскую область в обмен на Донбасс, Луганск, Запорожье и Херсон. Он, конечно же, это делать не хочет. И сейчас реакция Путина и его ближайшего окружения: никаких переговоров, пока не удастся выдавить украинскую армию с территории России. С другой стороны, даже самые последовательные союзники Украины начинают подталкивать ее к переговорам с Кремлем", - добавил Товкайло.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости по теме

Напомним, по данным Института изучения войны, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Как сообщалось, украинские танки вошли в Веселое, а военный самолет ВСУ сбросил управляемую по спутнику планирующую бомбу на предполагаемое место расположения российских войск в здании в центре Веселого, сровняв его с землей.

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