У ВСУ есть успехи на Курщине: Силы обороны продвинулись возле Обуховки

Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области и недавно продвинулись на выступе - к югу от Обуховки. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 6 октября.

Как сообщает Институт изучения войны, 6-7 октября ВСУ, по некоторым данным, атаковали к югу от Коренево возле Обуховки, к востоку от Коренево возле Кременного.

Российские войска, согласно видеоподтверждениям, продвинулись в Любимовке возле Коренево.

В российских источниках также указывается, что бои продолжались к югу от Коренево возле Успеновки и в еще одном районе к югу от Кремянного.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Тем временем российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ в Курщине.

"Наши воины наносят оккупационным войскам значительный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу", — говорится в сводке Генштаба.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.