У ВСУ есть успехи на Курщине: Силы обороны продвинулись возле Обуховки

Украинские военные продолжают операцию в Курской области страны-агрессора РФ.

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ВСУ продолжают операцию в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap.live

Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области и недавно продвинулись на выступе - к югу от Обуховки. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 6 октября.

Как сообщает Институт изучения войны, 6-7 октября ВСУ, по некоторым данным, атаковали к югу от Коренево возле Обуховки, к востоку от Коренево возле Кременного.

Российские войска, согласно видеоподтверждениям, продвинулись в Любимовке возле Коренево.

видео дня

В российских источниках также указывается, что бои продолжались к югу от Коренево возле Успеновки и в еще одном районе к югу от Кремянного.

Карта Института изучения войны / understandingwar.org

Карта боев в Курской области / deepstatemap.live

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Тем временем российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ в Курщине.

"Наши воины наносят оккупационным войскам значительный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу", — говорится в сводке Генштаба.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Украинские военные удерживают свои позиции, занятые в ходе наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась.

"Идет маневренная война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы, и противник делаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", — рассказал полковник СБУ Роман Костенко.

Контрнаступление врага в Курской области закончилось фактически безрезультатно. Forbes сообщало, что российские войска понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку.

Как рассказал представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский, жители Курской области Российской Федерации разочаровались в собственной власти и захотели переселиться в Украину.

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