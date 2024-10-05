С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

Жители Курщины очень обижены на руководство области, "которое их бросило и не участвует в их жизни".

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Жители Курской области хотят переселиться в Украину / Коллаж: Главред, фото: скрин, ТСН

Как рассказал представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский, жители Курской области Российской Федерации разочаровались в собственной власти и захотели переселиться в Украину. Деталями он поделился в эфире "Апостроф TV".

"Достаточно большое количество людей уже говорят вслух о том, что они желают уехать в Украину, что они не верят своей власти", - отметил он.

Дмитрашковский объясняет, что жители Курщины очень обижены на руководство области, "которое их бросило и не участвует в их жизни".

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В свою очередь с продуктами, дровами, лекарствами жителям Курской области помогают представители Сил обороны Украины.

Российская армия продолжает массированный обстрел своих населенных пунктов.

"Мы видим воронку, сгоревшую подстанцию, мы видим пораженные дома. Россию умом не понять. Все, что пыталась сделать украинская армия для города Суджи, - все перечеркнуто одним взрывом", - рассказывает представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский.

В то же время Вооруженные силы Украины пытаются подготовить Суджу Курской области РФ к холодам, обеспечивая всем необходимым.

"Комендатура пытается помогать людям во всех их проблемах. В частности, обеспечивают их водой, хлебом, продуктами питания. Также была попытка наладить водоснабжение, но в связи с постоянными обстрелами КАБами и постоянной работой FPV-дронов вышел из строя генератор и в городе Суджа. Поэтому на сегодняшний день это невозможно", - сказал спикер.

Украинская военная комендатура в Курской области 15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории. В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине. Что касается Курской области, то там российская группировка оценивается в 35-38 тысяч человек. И, по данным украинской разведки, они будут пытаться дотянуть до 50 тысяч.

Полковник Роман Костенко заявил, что в Курской области внезапно изменилась ситуация. Враг пытается удержать свои войска в направлении реки Сейм и строит там понтонные переправы, которые успешно разбивают бойцы ВСУ.

А вот генерал Николай Маломуж прогнозирует новые прорывы ВСУ на территорию РФ. Благодаря успехам в Курской области украинские силы могут оттягивать резервы врага.

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