Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов

Мария Николишин
4 октября 2024, 16:38
99
Сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории.
РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

В Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий. В частности, оккупанты собрали войско в количестве до 38 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире КИЕВ24.

По его словам, в пределах территории Украины россияне имеют запасы ресурсов для ведения наступательных действия одновременно на ряде направлений еще в течение, возможно, нескольких месяцев. Но вряд ли они смогут "наскрести" новые ресурсы для дальнейшего периода активных наступательных действий.

"Сегодня им нужно еще решать вопрос в Курской области. Они там начали вторую попытку контрнаступательных действий", - отметил он.

видео дня

Жданов добавил, что сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории. Что касается Курской области, то там российская группировка оценивается в 35-38 тысяч человек. И по данным украинской разведки, они будут пытаться дотянуть до 50 тысяч.

Однако, как подчеркнул эксперт, в РФ сейчас могут только пополнять потери личного состава, и для этого они имеют в резерве примерно 5 тысяч военнослужащих в месяц. Периодически россияне пополняют свои войска за счет срочников, которых склоняют к подписанию контрактов с армией.

"Статистика говорит, что из призыва где-то 30% подписывают контракт в первые полгода. Командиры давят, создают неприемлемые условия для прохождения службы, кого-то уговаривают, кого-то принуждают... Но это тоже ресурс, который имеет свой лимит. Потому что срочники обеспечивают жизнедеятельность частей в пунктах постоянной дислокации, поэтому всех срочников забрать невозможно", - подчеркнул Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко сообщал, что украинские военные удерживают свои позиции, занятые во время наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась.

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что Курская операция позволила Украине не только перехватить инициативу на фронте, но и укрепить политическую позицию. Переговорная позиция Украины также стала сильнее.

Кроме того, бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты провели успешную операцию в Курской области, в результате которой взяли в плен российских военных.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Ещё
В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:03Украина
В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число

18:00Украина
ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Последние новости

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
17:49

Российские пленные в Украине: как и где живут оккупантыФото

17:40

Кто проедет третьим: задача по ПДД, которая запутает даже опытных водителейВидео

17:27

Тёрн это слива или нет: что делают из плодов и когда рвать ароматный фруктВидео

16:57

Церковный праздник 5 октября: что запрещено делать в день мученицы Харитины

Реклама
16:51

Пока Порошенко заявлял, что должен быть на фронте, глава его фракции купил лакшери виллу на островах, - экспертВидео

16:49

РФ готовится к новому наступлению на Харьков, враг подтянул новые подразделения - командир

16:47

Сколько украинцев погибло в российском плену: в Минобороны озвучили цифры

16:38

РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов

16:31

Уменьшение помощи украинским беженцам: в Европе нашли решение - Гладун

16:27

ВСУ могут отступить из Покровска: разведка Эстонии раскрыла причину

15:52

За границей останутся миллионы украинцев: Гладун привел печальную статистику

15:49

Стал известен гениальный способ, как сохранить бананы свежими в течение 26 днейВидео

15:40

Историческое повышение налогов: комитет Рады поддержал законопроект

15:35

Россияне в 7 км от города: еще один населенный пункт в большой опасности

15:34

Атакуют дронами каждую ночь: ВСУ готовятся к операциям возле Севастополя - Братчук

Реклама
15:33

Тактика флангового окружения: оккупанты нацелились на важный город в Донецкой области

15:26

"Шерстяное" безумие: кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурриВидео

15:15

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:11

3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

14:56

Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

14:51

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

14:38

Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

14:06

Ни в коем случае не в холодильнике: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить картофель

14:03

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

13:57

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

13:38

Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

13:25

Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

13:23

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сынаФото

13:16

"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

12:45

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:33

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

12:30

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

12:03

"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

11:46

Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

11:43

Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список

Реклама
11:41

Гороскоп на завтра 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

11:40

"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

11:36

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезонеФото

11:25

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:23

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

11:10

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭСВидео

11:10

Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

10:50

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:47

Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означаетВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - паранойя, Козлам - тревога

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять