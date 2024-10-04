РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов

Сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

В Курской области российская армия начала вторую попытку контрнаступательных действий. В частности, оккупанты собрали войско в количестве до 38 тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире КИЕВ24.

По его словам, в пределах территории Украины россияне имеют запасы ресурсов для ведения наступательных действия одновременно на ряде направлений еще в течение, возможно, нескольких месяцев. Но вряд ли они смогут "наскрести" новые ресурсы для дальнейшего периода активных наступательных действий.

"Сегодня им нужно еще решать вопрос в Курской области. Они там начали вторую попытку контрнаступательных действий", - отметил он. видео дня

Жданов добавил, что сейчас группировка россиян превышает 600 тысяч на украинской территории. Что касается Курской области, то там российская группировка оценивается в 35-38 тысяч человек. И по данным украинской разведки, они будут пытаться дотянуть до 50 тысяч.

Однако, как подчеркнул эксперт, в РФ сейчас могут только пополнять потери личного состава, и для этого они имеют в резерве примерно 5 тысяч военнослужащих в месяц. Периодически россияне пополняют свои войска за счет срочников, которых склоняют к подписанию контрактов с армией.

"Статистика говорит, что из призыва где-то 30% подписывают контракт в первые полгода. Командиры давят, создают неприемлемые условия для прохождения службы, кого-то уговаривают, кого-то принуждают... Но это тоже ресурс, который имеет свой лимит. Потому что срочники обеспечивают жизнедеятельность частей в пунктах постоянной дислокации, поэтому всех срочников забрать невозможно", - подчеркнул Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко сообщал, что украинские военные удерживают свои позиции, занятые во время наступления на Курскую область. Однако ситуация в этом регионе изменилась.

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что Курская операция позволила Украине не только перехватить инициативу на фронте, но и укрепить политическую позицию. Переговорная позиция Украины также стала сильнее.

Кроме того, бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты провели успешную операцию в Курской области, в результате которой взяли в плен российских военных.

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