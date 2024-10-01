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Застряли в своей ловушке: смогут ли оккупанты продвигаться на Курщине - ISW

Мария Николишин
1 октября 2024, 08:19
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ВСУ продолжают продвигаться в Курской области.
Застряли в своей ловушке: смогут ли оккупанты продвигаться на Курщине - ISW
Ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Украинские Силы обороны дальше продвигаются в Курской области. Также фиксируется продвижение войск Российской Федерации. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись на запад от "украинского плацдарма" в Курской области в Глушковском районе. Геолокационные кадры за 24 сентября показывают, что россияне двигались в полях к юго-востоку от Веселого.

Аналитики добавляют, что в Минобороны РФ заявили, что украинские войска якобы неудачно атаковали в районе госграницы вблизи Нового Пути, а российские "военкоры" утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Веселого и Медвежье.

видео дня

Известно и то, что ВСУ недавно продвинулись к западному краю "украинского плацдарма" в Курской области вблизи Кореневого. Геолокационные кадры за 29 сентября показывают, как армия РФ обстреливает украинские силы к юго-востоку от Коренево, указывая, что ВСУ в последнее время незначительно продвинулись в этом районе.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что войска РФ отбили украинские атаки вблизи Любимовки, у Ольговки, Кремневого, Камышевки и у Плехово. Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, как ВСУ пытаются отразить российский механизированный штурм размером во взвод к югу от Плехового. Это, отмечают в ISW, может указывать на то, что россияне недавно продвинулись в этом районе.

"Проведенный Forbes анализ видеосъемки с геолокацией показал, что российская механизированная колонна у Плехово застряла в российских противотанковых ловушках, установленных перед началом операции ВСУ в Курской области. Отмечается, что это позволило украинцам нанести удар по колонне РФ за пределами поселка", - говорится в отчете.

Застряли в своей ловушке: смогут ли оккупанты продвигаться на Курщине - ISW
Бои на Курщине / фото: ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции.

Издание Forbes отмечало, что операция ВСУ на Курщине столкнулась с серьезной артиллерийской мощью российских войск, которые имели 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц ствольной артиллерии и 71 миномет. Несмотря на это, украинские войска успешно преодолели сопротивление.

Кроме того, у армии страны-агрессора России в Курской области истекает срок, который им выделил кремлевский диктатор Владимир Путин на возвращение захваченных ВСУ территорий.

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