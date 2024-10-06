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РФ прорвалась на Курщине и на трех направлениях в Украине: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
6 октября 2024, 08:54
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ВСУ продолжают операцию в Курской области, однако имеет определенные проблемы.
РФ прорвалась на Курщине и на трех направлениях в Украине: в ISW раскрыли угрозы
ВСУ сдерживают оборону от оккупантов / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Оккупационная армия России недавно продвинулась на главном украинском выступе в Курской области. В Украине россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и на юго-запад от Донецка.

Аналитики ISW сообщили, что украинские силы 5 октября продолжили наземные атаки в Глушковском районе к западу от главного украинского выступления в Курской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Российские блогеры сообщили 4 октября, что российские силы отбили Медвежье, но ISW не обнаружил подтверждения этой информации.

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Украина атаковала к юго-западу от Глушково в районе Веселого и Нового Шляха и к юго-востоку от Глушково в районе Медвежьего.

РФ прорвалась на Курщине и на трех направлениях в Украине: в ISW раскрыли угрозы
Что происходит в Курской области / карта: ISW

Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что российские войска продвинулись во время механизированной атаки численностью до взвода к юго-востоку от Обуховки.

Украинские войска атаковали на юго-восток от Коренево в направлении Любимовки и Обуховки, на север от Суджи в направлении Камышевки, и на юго-восток от Суджи в районе Плехово.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, что ВСУ несколько продвинулись в Харьковской области. Виталий Саранцев сообщил, что в последние дни российские силы замедлили темпы наступления в районе Волчанска, однако продолжают укреплять штурмовые группы через внутреннюю ротацию. У ВСУ есть успехи на поле боя.

ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ. Удар был нанесен по двум командным пунктам мотострелковых бригад и одному - общевойсковой армии российских вооруженных сил. Результаты ударов уточняются. Защитники били по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.

В ВСУ заявили о тяжелой ситуации под Покровском. Происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово. Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться.

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