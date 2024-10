РФ прорвалась на Курщине и на трех направлениях в Украине: в ISW раскрыли угрозы

Оккупационная армия России недавно продвинулась на главном украинском выступе в Курской области. В Украине россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и на юго-запад от Донецка.

Аналитики ISW сообщили, что украинские силы 5 октября продолжили наземные атаки в Глушковском районе к западу от главного украинского выступления в Курской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Российские блогеры сообщили 4 октября, что российские силы отбили Медвежье, но ISW не обнаружил подтверждения этой информации.

Украина атаковала к юго-западу от Глушково в районе Веселого и Нового Шляха и к юго-востоку от Глушково в районе Медвежьего.

Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступлении в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что российские войска продвинулись во время механизированной атаки численностью до взвода к юго-востоку от Обуховки.

Украинские войска атаковали на юго-восток от Коренево в направлении Любимовки и Обуховки, на север от Суджи в направлении Камышевки, и на юго-восток от Суджи в районе Плехово.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.