ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ: детали точных ударов

Защитники Украины нанесли удары по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и снарядами GMLRS.

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ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: pexels, скрин: видео, Википедия

Силы обороны Украины поразили три командных пункта российских оккупантов. Удар был нанесен по двум командным пунктам мотострелковых бригад и одному - общевойсковой армии российских вооруженных сил. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На днях нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты ударов уточняются. Защитники Украины били по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.

видео дня

"Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", - добавили в Генштабе.

Что известно о ракетах Storm Shadow/ Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, 4 октября в Воронежской области Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов. Было подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Генштаб поделился деталями попадания.

В ночь на 5 октября в Воронежской области страны-агрессора России снова было неспокойно - там гремели взрывы. На территории зафиксировали беспилотники, как результат, атаке подверглись несколько предприятий, возник пожар.

Напомним, новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал дату, когда обсудят разрешение Украине бить вглубь РФ. Украина имеет право защищаться, а нанесение ударов по военным целям страны-агрессора РФ предусмотрено международным правом, подчеркнул новый генсек Альянса.

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