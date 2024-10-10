Вызывает тревогу: может ли КНР стать главным игроком на международной политической арене

Китай активно инвестирует в свой военно-промышленный комплекс. Политика мягкой силы может со временем измениться.

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Может ли КНР стать главным государством на международной политической арене? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

На данный момент Китай продвигает свои интересы в мире при помощи экономики и предпочитает не спешить и не форсировать события. Однако со временем ситуация может измениться. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, тревогу вызывает то, что Китай активно инвестирует в свой военно-промышленный комплекс.

"Сегодня Военно-морской флот Китая обошел по численности состава американский флот. Потенциал судостроительных мощностей у Пекина уже больше, чем у Вашингтона. Американцы в рамках деиндустриализации ведь думали, что все можно где-то купить, и потеряли свои возможности. Во времена Второй мировой войны Соединенные Штаты штамповали линкоры и авианосцы как пирожки: суда Liberty весом 10 тысяч тонн собирались за 72 часа. Впечатляюще, но сегодня этого уже нет", - рассказал Золотарев.

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Тем временем Пекин наращивает свое военное производство.

"И кто знает, как поведет себя Китай, возможно, уже после ухода Си Цзиньпина, когда Пекин действительно ощутит свою мощь. Пока Китай действует мягкой силой, но в дальнейшем возможны сюжетные повороты", - добавил аналитик.

Золотарев не исключает, что когда Пекин достигнет определенных промежуточных результатов, его политика может измениться.

"Это как с Соединенными Штатами, которые в период противостояния с Советским Союзом были более осторожны в своих действиях и решениях. Однако когда в Вашингтоне почувствовали, что они одни остались на вершине и стали "царем горы", тогда и начался сезон ошибок. Ирак, Афганистан, а теперь, возможно, и Украина", - резюмировал он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

"Мирный план" Китая и Бразилии

Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.

Основные положения плана:

Соблюдение принципов деэскалации, избегание провокаций, расширение зон боевых действий и обострение на фронте.

Диалог и переговоры как единственный способ выхода из военного конфликта.

Поддержка международной мирной конференции, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна состояться с участием РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов".

Гуманитарная помощь, защита мирных жителей и запрет на обстрелы гражданских объектов.

Неприемлемость использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции.

Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

В ответ на критику Зеленского пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы. По словам официального представителя МИД Китая, первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта.

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