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Удалось приостановить наступление: офицер ВСУ дал прогноз "операций" на Харьковщине

Юлия Закрепа
7 октября 2024, 16:59обновлено 7 октября, 17:47
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Военный сообщил, что ситуация на Харьковщине остается сложной.
Удалось приостановить наступление: офицер ВСУ дал прогноз 'операций' на Харьковщине
Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 121 обр ТРО, скриншот: deepstate

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что на Купянском направлении россияне используют большое количество личного состава для штурмов. Недавно враг пытался занять плацдарм на левобережье Купянска, однако Силы обороны приостановили наступление.

Федоренко также отметил, что украинские военные уничтожают фактически всю технику россиян. Для полной стабилизации ситуации ВСУ нужно ударные беспилотники и техника.

Командир батальона рассказал для 24 канала, что ситуация на Харьковщине остается сложной, учитывая интенсивность ведения боевых действий и применения ресурса врагом как живой силы, так и техники.

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На прошлой неделе россияне имели задачу - осуществить массированный прорыв и занять плацдарм на левобережье Купянска с помощью легко бронированной и бронированной техники.

"Благодаря работе Сил обороны в этот день была уничтожена почти вся техника противника. Только нашему батальону "Ахиллес" удалось уничтожить 20 единиц техники и подбить еще 20, которые на следующий день мы дожигали на поле боя, чтобы противник их не забрал", - отметил Федоренко.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Оккупанты, не имея преимущество в технике, используют в большом количестве свой личный состав. Они наступают "волнами": часть россиян уходит, ВСУ их уничтожают и после этого наступают следующие. Таким образом враг пытается вытеснить украинских военных с определенных позиций.

"Противнику не удалось провести массированные штурмовые действия и занять плацдарм на левобережье Купянска. Он движется ползучим наступлением, тратя несоизмеримый ресурс живой силы и техники. Силам обороны удалось существенно приостановить наступление", - подчеркнул командир батальона.

Он также рассказал, что в целом следующей целью оккупантов является занятие плацдарма на левом берегу реки Оскол и вытеснение Сил обороны из Купянска-Узлового.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что Дмитрий Снегирев сообщил о том, что оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении. Ситуация, которая происходит на этом направлении, свидетельствует о планах оккупантов по выходу в районе Лиманского направления - после захвата населенного пункта Невское непосредственно на Лиман.

ВСУ затрофеили уникальное российское оружие. 5 октября вблизи города Часов Яр Донецкой области был сбит большой российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник". Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников и реактивным двигателем существует всего несколько единиц.

Военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении и заявил о том, что РФ начала активное наступление. Сейчас на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", ситуация достаточно напряженная. Враг пытается наступать значительно активнее, чем это было до этого, при том с применением техники.

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