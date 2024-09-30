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Оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении - Снегирев

Юлия Закрепа
30 сентября 2024, 23:33
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Российские оккупанты пытаются улучшить свое положение и изменить ситуацию на поле боя.
Оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении - Снегирев
Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал об основной задаче оккупантов на Лиманно-Купянском направлении и о ситуации на Харьковщине.

"Я, во-первых, не стал бы разделять Купянское и Лиманское направления. До последнего времени были сообщения о ситуации на Купянско-Лиманском направлении общей протяженностью до 150 километров. Соответственно ситуация, которая происходит на этом направлении, свидетельствует о планах оккупантов по выходу в районе Лиманского направления - после захвата населенного пункта Невское непосредственно на Лиман. Это стратегический и логистический хаб и ключевой пункт обороны Вооруженных сил Украины. По Купянскому направлению, там основная задача даже не столько захват Купянска, Купянска Узлового, сколько попытки оккупантов выйти на линию Оскольского водохранилища с целью расчленить украинскую группировку пополам", - отметил он для "Еспресо".

Дмитрий Снегирев также отметил, что россияне не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.

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"Основная задача оккупантов - это возможный фланговый охват украинской группировки в Донецкой области. То есть повторение событий 2022 года, когда Лиманская группировка считалась наиболее боеспособной группировкой российской армии. Поэтому ситуация довольно сложная, будем говорить откровенно. К тому же Купянское направление - это часть Харьковской области, поэтому оккупанты пытаются решить вопрос о дальнейшем продвижении вглубь украинской территории в Харьковской области за счет этого участка фронта. На Волчанском направлении тактическая инициатива за Вооруженными силами Украины. После успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины по деоккупации, полного освобождения Волчанского агрегатного завода созданы дальнейшие предпосылки для освобождения всей территории Волчанска, затем проведения успешного характера контрнаступательных операций в районе Глубокое и Липцы", - сказал он.

По словам военного эксперта, враг пытается улучшить свое положение в направлении Волчанска.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

"На сегодня российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение в направлении Волчанска, было задействовано до двух десятков единиц бронетехники - это 17 МТЛБ, танки и тому подобное. Но усилиями Вооруженных сил Украины большинство вражеской техники было превращено в металлолом и соответственно другое количество - это два танка и одна МТЛБ - смогла отойти непосредственно из зоны поражения наших защитников. То есть оккупанты не оставляют попыток соответственно продавить оборону Вооруженных сил Украины и на этом направлении", - рассказал Дмитрий Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, что РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм. В Запорожской области россияне начали перебрасывать на поле боя технику, поэтому существует тенденция обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Известно, что враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного.

ВСУ привлекают резервы на важном направлении. Российское контрнаступление длилось дольше, чем ожидалось, и только 17 сентября российские танки смогли продвинуться на юг от населенного пункта Коренево. Сейчас украинские военные пытаются обходить с фланга российские подразделения в Курской области.

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Владислав Волошин сообщил, что данные украинской разведки указывают на то, что на Запорожском направлении ожидается увеличение штурмовых действий армии страны-агрессора. Ситуация на южном направлении не менее напряженная.

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