Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

Враг был отброшен, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта — восстановлено, рассказали украинские бойцы.

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Украинские военные отбили позиции на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media4308

Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области, в результате которых были освобождены пленные бойцы ВСУ.

Бойцы бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, а в результате этих боев отбили не только занятые врагом позиции, но и пленных, сказано в сообщении ОШБр в Telegram-канале.

"Это военнослужащие приданых сил и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь!" – уточнили в Третьей штурмовой. видео дня

В бригаде заявили, что после стабилизационных действий враг был отброшен, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта — восстановлено.

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Ранее сообщалось, чтоВСУ уничтожили боевой потенциал РФ на Харьковском направлении. Оккупанты не смогли провести полноценное наступление на Харьковском направлении благодаря действиям ВСУ, теперь противнику стоит выходить с этого участка фронта.

Напомним, ранее біла названа главная проблема ВСУ на Харьковском направлении. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают свои попытки прорвать оборону украинских войск в зоне оперативно тактической группировки "Харьков". В Волчанске активизировалась вражеская воздушная разведка с использованием дронов, а также перемещение личного состава.

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