Позорная потеря для России: ВСУ затрофеили уникальное российское оружие - Forbes

Украинским военным удалось захватить редкий российский стелс-дрон С-70 "Охотник", который, вероятно, все еще находится на стадии испытаний.

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ВСУ захватили редкое экспериментальное российское оружие / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

5 октября вблизи города Часов Яр в Донецкой области был сбит крупный российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник" (по-русски - "Охотник"). Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников с размахом крыльев 65 футов и реактивным двигателем существует всего несколько единиц. Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, теперь один из этих БПЛА или его обломки сейчас находятся в распоряжении Украины и ее союзников.

"Они разберут его до последнего винтика и, конечно же, ознакомятся с его богатым внутренним содержимым", - указывал "Fighterbomber", неофициальный телеграм-канал российских ВВС.

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Аналитик замечает, что непонятно, что именно стало причиной сбития беспилотника, который пытался избежать радарного обнаружения. На видео с земли четко видно, как военный самолет запускает ракету по стреловидному "Охотнику", что приводит к его падению.

"Возникает вопрос: это сделал украинский истребитель, или, возможно, российский? Первая версия выглядит более вероятной, но и вторая не исключена", - указывает он.

Если "Охотник" вышел из строя, россияне могли решить сбить его самостоятельно, чтобы избежать риска, что он совершит аварийную посадку и попадет в руки украинских военных в относительно неповрежденном состоянии.

"Очень хочется надеяться, что это была потеря контроля из-за того, что что-то вышло из строя ... или мозги БПЛА сошли с ума по собственным причинам, а не из-за того, что дрон был перехвачен врагом", - написал Fighterbomber.

Одной из возможных причин сбития "Охотника" могла стать сильная радиоэлектронная борьба на участке фронта. По словам экспертов, беспилотник, вероятно, не имеет полной автономности и полагается на стабильную связь с наземными операторами. Теперь украинские и союзные аналитики могут подтвердить эту особенность, исследуя остатки сбитого аппарата.

Этосерьезная потеря для российских военно-воздушных сил, которые уже потеряли более 100 боевых самолетов, включая истребитель Су-57 в ходе войны в Украине.

Отмечается, что первые изображения "Охотника" появились в 2019 году, где он был зафиксирован на аэродроме в Новосибирске, напоминая американский B-2 своим дизайном "летающего крыла".

Этот беспилотник относится к классу аппаратов, способных осуществлять удары и разведывательные миссии. По словам независимого эксперта по российской военной авиации Тома Купера, есть вероятность, что "Охотник" все еще находится на стадии испытаний, и его серийное производство не налажено.

"Возможно, это все еще опытный самолет. Хотя для российских военно-воздушных сил не является редкостью развертывание испытательных самолетов в зоне боевых действий с целью сбора данных в реальных условиях, потеря редкого и дорогостоящего испытательного самолета во время боевых испытаний является огромной неудачей для усилий по разработке", - указывает он.

Россияне, вероятно, развернули "Охотника" из-за дефицита стандартных разведывательных беспилотников, которых они теряют в большом количестве на фронте. По словам аналитика Эндрю Перпетуа, треть российских разведывательных дронов сбивается украинскими силами ежедневно. В ответ на пробел в системе наблюдения, россияне решили применить "Охотник", но он стал жертвой той же украинской ПВО, которая поразила многие другие их беспилотники.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

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