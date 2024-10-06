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Позорная потеря для России: ВСУ затрофеили уникальное российское оружие - Forbes

Юрий Берендий
6 октября 2024, 13:26обновлено 6 октября, 14:04
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Украинским военным удалось захватить редкий российский стелс-дрон С-70 "Охотник", который, вероятно, все еще находится на стадии испытаний.
Позорная потеря для России: ВСУ затрофеили уникальное российское оружие - Forbes
ВСУ захватили редкое экспериментальное российское оружие / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

5 октября вблизи города Часов Яр в Донецкой области был сбит крупный российский беспилотник. По оценкам экспертов, это новейший реактивный БПЛА С-70 "Охотник" (по-русски - "Охотник"). Это существенная потеря для ВКС РФ, ведь таких беспилотников с размахом крыльев 65 футов и реактивным двигателем существует всего несколько единиц. Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, теперь один из этих БПЛА или его обломки сейчас находятся в распоряжении Украины и ее союзников.

"Они разберут его до последнего винтика и, конечно же, ознакомятся с его богатым внутренним содержимым", - указывал "Fighterbomber", неофициальный телеграм-канал российских ВВС.

видео дня

Аналитик замечает, что непонятно, что именно стало причиной сбития беспилотника, который пытался избежать радарного обнаружения. На видео с земли четко видно, как военный самолет запускает ракету по стреловидному "Охотнику", что приводит к его падению.

"Возникает вопрос: это сделал украинский истребитель, или, возможно, российский? Первая версия выглядит более вероятной, но и вторая не исключена", - указывает он.

Если "Охотник" вышел из строя, россияне могли решить сбить его самостоятельно, чтобы избежать риска, что он совершит аварийную посадку и попадет в руки украинских военных в относительно неповрежденном состоянии.

"Очень хочется надеяться, что это была потеря контроля из-за того, что что-то вышло из строя ... или мозги БПЛА сошли с ума по собственным причинам, а не из-за того, что дрон был перехвачен врагом", - написал Fighterbomber.

Одной из возможных причин сбития "Охотника" могла стать сильная радиоэлектронная борьба на участке фронта. По словам экспертов, беспилотник, вероятно, не имеет полной автономности и полагается на стабильную связь с наземными операторами. Теперь украинские и союзные аналитики могут подтвердить эту особенность, исследуя остатки сбитого аппарата.

Этосерьезная потеря для российских военно-воздушных сил, которые уже потеряли более 100 боевых самолетов, включая истребитель Су-57 в ходе войны в Украине.

Отмечается, что первые изображения "Охотника" появились в 2019 году, где он был зафиксирован на аэродроме в Новосибирске, напоминая американский B-2 своим дизайном "летающего крыла".

Этот беспилотник относится к классу аппаратов, способных осуществлять удары и разведывательные миссии. По словам независимого эксперта по российской военной авиации Тома Купера, есть вероятность, что "Охотник" все еще находится на стадии испытаний, и его серийное производство не налажено.

"Возможно, это все еще опытный самолет. Хотя для российских военно-воздушных сил не является редкостью развертывание испытательных самолетов в зоне боевых действий с целью сбора данных в реальных условиях, потеря редкого и дорогостоящего испытательного самолета во время боевых испытаний является огромной неудачей для усилий по разработке", - указывает он.

Россияне, вероятно, развернули "Охотника" из-за дефицита стандартных разведывательных беспилотников, которых они теряют в большом количестве на фронте. По словам аналитика Эндрю Перпетуа, треть российских разведывательных дронов сбивается украинскими силами ежедневно. В ответ на пробел в системе наблюдения, россияне решили применить "Охотник", но он стал жертвой той же украинской ПВО, которая поразила многие другие их беспилотники.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

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Уничтожение российских ВВС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября в Донецкой области украинские силы сбили российский самолет, сообщил глава Константиновской МВА Сергей Горбунов. Обломки самолета упали вблизи Константиновки.

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на источники в украинских силах обороны сообщают, что самолет сбили сами российские оккупанты.

Ранее, 15 августа, в России во время тренировочного полета загорелся и упал бомбардировщик Ту-22м3. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что работы на месте катастрофы продолжались всю ночь, и один из четырех членов экипажа погиб, несмотря на катапультирование.

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