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В НАТО готовят конкретные шаги для вступления Украины в альянс: в WP раскрыли детали

Юлия Закрепа
6 октября 2024, 11:58обновлено 6 октября, 14:41
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Сейчас Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы.
В НАТО готовят конкретные шаги для вступления Украины в альянс: в WP раскрыли детали
Когда Украина вступит в НАТО / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский представит план победы на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". На этом саммите, который пройдет при участии президента США Джо Байдена, ожидаются новые шаги в поддержке Украины.

По словам западного дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в альянсе. Хотя такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева, это станет важным сигналом для Украины, говорится в издании The Washington Post.

Однако украинские чиновники выражают опасения, что приближающиеся президентские выборы в США могут поставить под сомнение дальнейшую помощь в сфере безопасности.

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Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы, который мог бы стать важной частью его политического наследия. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

В условиях продолжающихся боевых действий и трудностей на фронте, украинское общественное мнение постепенно меняется. Хотя Киев не намерен уступать свои территории, все больше украинцев готовы к временным компромиссам, если они обеспечат членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Россия вернула себе наступательную инициативу на линии фронта, а Украина спешит пополнить свои поредевшие ряды мобилизационной кампанией. Неожиданное трансграничное вторжение Украины в Курскую область России летом стало для нее подъемом боевого духа внутри страны и заявлением союзникам о том, что она все еще способна одержать победу на поле боя.

Однако это наступление в значительной степени застопорилось, тогда как Украина продолжает терять позиции в своих восточных регионах, включая город Угледар, который был захвачен только на этой неделе.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"?

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".

В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", что переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн. В октябре, когда состоится новое заседание контактной группы Рамштайн, вместе со странами-партнерами нужно будет определиться по вопросу усиления давления на РФ, чтобы установить справедливый мир.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО. Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что некоторые ее территории останутся оккупированными. В случае Украины существуют способы решить проблему применения статьи о коллективной безопасности.

вступление в НАТО инфографика
Что известно о вступлении стран в НАТО / Инфографика: Главред

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