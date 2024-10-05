Байден обеспокоен действиями Трампа, если ему 'не понравится' результат выборов в США

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что предстоящие президентские выборы могут не пройти мирно.

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Байден не уверен, что выборы пройдут мирно / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату". Об этом пишет The Washington Post.

Выступая на брифинге в Белом доме, Байден подчеркнул свою уверенность в том, что выборы будут свободными и честными. В то же время он не смог гарантировать, что выборы в США пройдут мирно.

"Я уверен, что они будут свободными и честными. Я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасным", - сказал Байден. видео дня

Президент США также обратил внимание на то, что кандидат в вице-президенты от Трампа, сенатор Джей Ди Вэнс, отказался признавать поражение бывшего президента на выборах 2020 года.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Президентские выборы в США - главное

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в нынешней президентской гонке выступают бывший президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

19 июля Дональд Трамп официально объявил о своем участии в выборах, отметив, что его приоритетами будут экономика и национальная безопасность. В качестве своего вице-президента он выбрал сенатора Джея Ди Вэнса, который саботировал помощь Украине.

В то же время, 27 июня состоялись дебаты между Трампом и действующим президентом Джозефом Байденом. Эти дебаты закончились для демократов неудачно, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.

После этого Камала Харрис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента и получила поддержку необходимого количества демократов 2 августа.

6 августа Харрис объявила, что ее кандидатом в вице-президенты станет губернатор Миннесоты Тим Уолз, который зарекомендовал себя как прогрессивный лидер.

11 сентября в США состоялись дебаты между Трампом и Харрис, на которых обсуждались важные вопросы, в частности ситуация в Украине. Камала Харрис четко подтвердила поддержку Украины, но Трамп дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о войне, отметив, что американские интересы требуют быстрого завершения конфликта.

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