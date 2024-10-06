Россия перешла в массированное наступление с танками: ВСУ устроили 'горячий прием'

В ходе массированного штурма со стороны РФ и применением техники, украинские защитники уничтожили 2 танка и 6 бронемашин врага, отметили военные.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-pereshla-v-massirovannoe-nastuplenie-s-tankami-vsu-ustroili-goryachiy-priem-10602812.html Ссылка скопирована

ВСУ устроили "горячий прием" российским оккупантам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины отбили массированную механизированную атаку войск РФ на Кураховском направлении. Видео боев в районе Константиновки опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в Telegram.

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада "эпично" отразила масштабный механизированный штурм россиян вблизи Константиновки на Кураховском направлении.

В результате боя украинские десантники уничтожили два российских танка и шесть бронемашин с пехотой, еще один танк выведен из строя.

видео дня

Потери противника составили 20 погибших и 25 раненых, которые больше не смогут участвовать в боевых действиях.

"Россияне бросают все силы, чтобы прорваться к Курахово, теряют технику, идут по трупам, ежедневно продолжают свои суицидальные атаки. Но разбиваются о силу и огонь наших воинов", - отметили военные.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Что известно о 79-й бригаде Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

Бои на Кураховском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты, захватив город Угледар на Донетчине, стремятся продвинуться в направлении Курахово, заявил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский.

1 октября украинские десантники отбили масштабную атаку врага на Кураховском направлении.

Тем временем аналитики DeepState сообщают об успехах оккупантов вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области, что свидетельствует об активных боевых действиях в регионе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред