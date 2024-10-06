Россия перешла в массированное наступление с танками: ВСУ устроили 'горячий прием'

Силы обороны Украины отбили массированную механизированную атаку войск РФ на Кураховском направлении. Видео боев в районе Константиновки опубликовала 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в Telegram.
79-я отдельная десантно-штурмовая бригада "эпично" отразила масштабный механизированный штурм россиян вблизи Константиновки на Кураховском направлении.
В результате боя украинские десантники уничтожили два российских танка и шесть бронемашин с пехотой, еще один танк выведен из строя.
Потери противника составили 20 погибших и 25 раненых, которые больше не смогут участвовать в боевых действиях.
"Россияне бросают все силы, чтобы прорваться к Курахово, теряют технику, идут по трупам, ежедневно продолжают свои суицидальные атаки. Но разбиваются о силу и огонь наших воинов", - отметили военные.
Что известно о 79-й бригаде
Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.
Бои на Кураховском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты, захватив город Угледар на Донетчине, стремятся продвинуться в направлении Курахово, заявил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский.
1 октября украинские десантники отбили масштабную атаку врага на Кураховском направлении.
Тем временем аналитики DeepState сообщают об успехах оккупантов вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области, что свидетельствует об активных боевых действиях в регионе.
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