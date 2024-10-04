Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Поля вблизи Курахово покрыты сотнями единиц российской бронетехники, ситуация на этом направлении обостряется, подчеркнул военный.

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Поля вблизи Курахово заполнены сотнями единиц сожженной российской бронетехники / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты после захвата города Угледар Донецкой области пытаются продвигаться в направлении города Курахово. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

"Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79-й ОДШБ в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма", - рассказал Дрималовский.

По его словам, враг на Кураховском направлении продолжает активно использовать бронетехнику и атакует колоннами. 1 октября оккупанты привлекли 19 единиц, а 3 октября - 10 единиц бронетехники.

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"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль. Из 10 единиц техники наши воины поразили 7 - танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 оккупантов в этой атаке погибло и еще более 20 были ранены", - отметил он.

Военный отмечает, что противник пытается усилить наступление, почувствовав возможность прорыва, но ВСУ уничтожают до 10 единиц техники за каждую атаку. Ситуация на этом направлении становится все более напряженной, отметил Орест Дрималовский.

"Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинской громаде - это фактически кладбище российской бронетехники", - подчеркнул он.

Представитель пресс-службы 79-й бригады добавил, что с высоты бои выглядят как поля, заполненные сотнями единиц сожженной российской бронетехники, что свидетельствует о серьезных потерях врага.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Что известно о 79-й бригаде Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины участвовали в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада участвовала в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

Бои на Кураховском направлении - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Угледар в Донецкой области будет захвачен, российские войска могут попытаться взять Курахово в окружение, считает OSINT-аналитик Виталий Кононученко.

1 октября военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно отбили масштабную атаку россиян на Кураховском направлении.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в случае угрозы сохранения военных соединений, возможно отступление украинских сил с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений.

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