Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

Юрий Берендий
4 октября 2024, 13:38
128
Аналитик отмечает, что в каждой украинской семье должно быть в среднем 2-3 детей.
Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра
Сколько детей должно быть в семье, чтобы решить демографический кризис / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для того, чтобы нивелировать разницу между высокой смертностью, миграцией и уровнем рождаемости в Украине, в каждой семье должно быть по 2-3 ребенка. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

По его словам, в идеале каждая семья в Украине должна иметь двух-трех детей, чтобы обеспечить замещение поколений. Это означает, что на 100 женщин должно приходиться около 210-220 рожденных детей, чтобы новое поколение могло полноценно заместить своих родителей.

"Почему не 200, потому что этот показатель рассчитывается с таким условием, чтобы дети дожили до возраста родителей. А есть детская смертность, поэтому надо, чтобы было немного больше. Но у нас такого уже давно нет", - отмечает он.

видео дня
Население Украины инфографика
Количество населения в Украине по годам / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Численность населения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, доктор экономических наук Александр Гладун отмечает, что предсказать демографическую ситуацию в Украине через 5-10 лет в случае повторной агрессии России сложно.

Вследствие войны уже происходит существенное сокращение населения, и не все граждане вернутся после завершения боевых действий. Если после войны численность населения останется на уровне 30-32 миллиона человек, это будет относительно приемлемым результатом.

В то же время по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН, к 2051 году население Украины может снизиться до 25,2 миллиона человек.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

демография демографический кризис сокращение населения
Реклама

Главное за день

Ещё
"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:15Украина
В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

14:03Украина
Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

13:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Последние новости

15:15

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:11

3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

14:56

Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

14:51

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

14:38

Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
14:06

Ни в коем случае не в холодильнике: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить картофель

14:03

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

13:57

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

13:38

Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

Реклама
13:25

Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

13:23

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сынаФото

13:16

"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

12:45

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:33

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

12:30

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

12:03

"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

11:46

Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

11:43

Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список

11:41

Гороскоп на завтра 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

11:40

"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

Реклама
11:36

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезонеФото

11:25

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:23

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

11:10

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭСВидео

11:10

Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

10:50

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:47

Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означаетВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - паранойя, Козлам - тревога

10:36

База ППМ в Воронежской области в огне: Генштаб поделился деталями попадания

10:27

Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно

10:06

"Лишь бы здоровый был": Сергей Притула показал взрослого сына-копию

10:01

Подожгли "конторы чекистов": в России сожгли областное управление ФСБВидео

09:51

2 самых вкусных кляра для рыбы: повара поделились рецептами, которые готовятся моментальноВидео

09:37

Во всех районах, кроме одного: в Киеве ухудшилось состояние воздуха

09:32

"Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии

09:23

"Силы обороны отступили": ситуация на Запорожье может существенно обостриться - Селезнев

08:34

Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

08:34

НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной: в Пентагоне назвали причину

08:26

Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

08:10

Интереснее обстоят дела с Курской группировкоймнение

Реклама
07:56

"Страшно плохо для военных": эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ

07:45

"Может угрожать международный розыск": Рамина решила наказать беглеца Александра Волошина

07:19

В РФ - мощные пожары на двух НПЗ: что известноВидео

06:47

Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

06:10

Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в СШАмнение

04:50

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этомВидео

04:25

"Не допустите тотального поражения": командир назвал город, который атакует РФ после Угледара

04:04

Почему во Франции нельзя выбрасывать билеты на метро: неожиданное объяснение

03:36

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

03:00

Станет настоящим оберегом: что нужно повесить в доме 4 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять