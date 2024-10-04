Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

Аналитик отмечает, что в каждой украинской семье должно быть в среднем 2-3 детей.

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Сколько детей должно быть в семье, чтобы решить демографический кризис / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Для того, чтобы нивелировать разницу между высокой смертностью, миграцией и уровнем рождаемости в Украине, в каждой семье должно быть по 2-3 ребенка. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

По его словам, в идеале каждая семья в Украине должна иметь двух-трех детей, чтобы обеспечить замещение поколений. Это означает, что на 100 женщин должно приходиться около 210-220 рожденных детей, чтобы новое поколение могло полноценно заместить своих родителей.

"Почему не 200, потому что этот показатель рассчитывается с таким условием, чтобы дети дожили до возраста родителей. А есть детская смертность, поэтому надо, чтобы было немного больше. Но у нас такого уже давно нет", - отмечает он. видео дня

Количество населения в Украине по годам / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, доктор экономических наук Александр Гладун отмечает, что предсказать демографическую ситуацию в Украине через 5-10 лет в случае повторной агрессии России сложно.

Вследствие войны уже происходит существенное сокращение населения, и не все граждане вернутся после завершения боевых действий. Если после войны численность населения останется на уровне 30-32 миллиона человек, это будет относительно приемлемым результатом.

В то же время по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН, к 2051 году население Украины может снизиться до 25,2 миллиона человек.

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