В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

В двух областях Украины Укрэнерго ввело графики аварийных отключений электроэнергии во избежание перегрузки сети.

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В 2 областях Украины введены аварийные отключения / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине наблюдается рост потребления электроэнергии. В Сумской и Полтавской областях с утра вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

В частности, в результате дроновой атаки 3 октября часть Сумской области была обесточена. Благодаря срочным аварийно-восстановительным работам энергоснабжение удалось частично восстановить, но для полного устранения последствий еще нужно время.

Во избежание перегрузки сети, в 10:25 были вынужденно введены аварийные отключения в Сумской и Полтавской областях, об их отмене будет сообщено дополнительно.

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Всего в Украине в результате активных боевых действий и по ряду других причин без электроснабжения остаются 528 населенных пунктов. Новые обесточивания зафиксированы из-за боевых действий в Донецкой, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях.

"Потребление растет. Сегодня, 4 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем в предыдущий день - в среду. Вчера, 3 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий день - в среду, 2 октября", - сообщили в Укрэнерго.

Энергетики сообщили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы пикового потребления наблюдается дефицит мощности, поэтому рекомендуется использовать мощные электроприборы в период самой эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы составит 4 099 МВт/ч, с максимальной мощностью до 949 МВт в определенные часы.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света в Украине - что известно о состоянии дел в энергетике

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в случае отключения любой АЭС в результате атак зимой украинцы будут получать электричество только 4 часа в сутки, а в худшем случае - только 2 часа в течение двух дней.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что Украине нужен план для преодоления зимнего периода, а энергетическая безопасность в будущем потребует децентрализации.

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко отметил, что в случае отключения АЭС от энергосистемы Украине придется перейти на аварийные отключения электричества. Он также подчеркнул, что в такой ситуации электроснабжение уменьшится до 4-5 часов в сутки.

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