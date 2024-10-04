"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

Никто не планировал предоставить Украине натовские ракеты. Но Путин не верил в это.

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Борис Джонсон рассказал, что отговаривал Путина от вторжения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отговаривал российского диктатора Владимира Путина от вторжения в Украину. Но хозяин Кремля якобы боялся ракет НАТО. Об этом пишет The Times со ссылкой на мемуары британского политика "Unleashed".

По словам Джонсона, никто не планировал предоставить Украине натовские ракеты. Но Путин не верил в это. Он считал, что "вряд ли понадобится много времени", чтобы запущенная из Украины ракета поразила Москву.

"В какой-то момент он сделал что-то вроде жутко-шутливого замечания по риску просчета - непреднамеренного обмена ядерным оружием между Россией и НАТО: "Я не хотел бы причинить тебе боль, Борис", - сказал он (это замечание Кремль позже опроверг. Никогда не верь чему-либо, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто)", - говорится в мемуарах.

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Как сообщал Главред, Джонсон заявил, что если бы президентом США на момент начала полномасштабной войны был Дональд Трамп, то Путин не напал бы на Украину. По словам британского экс-премьера, непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

Мемуары Бориса Джонсона "Unleashed"

Мемуары британского политика Бориса Джонсона под названием "Unleashed" ("Раскованный") выйдут в свет 10 октября. Отрывки книги попали в СМИ и уже в вызвали бурные обсуждения в Лондоне.

В частности, в своей книге Борис Джонсон рассказал, что покойная королева Великобритании Елизавета II болела раком костей. Политик заявил, что знал о диагнозе Елизавета II. Также он отметил, что ему было неловко узнать такое известие от самой королевы.

Джонсон также заявил, что в его личном туалете в Министерстве иностранных дел нашли прослушивающее устройство после того, как им воспользовался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в 2017 году.

Кто такой Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.

Британский политический и государственный деятель. Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.

7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза. Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. 24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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