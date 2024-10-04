Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

Сейчас рассматривают несколько моделей экономического бронирования.

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В правительстве одобрили экономическое бронирование / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

Сегодня стало известно, что модель экономического бронирования от мобилизации решили ввести в правительстве Украины. Как сообщил член комитет Ярослав Железняк в Telegram, окончательное решение будет принято в парламенте, и для этого нужно одобрение "политического руководства".

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Депутат раскрыл детали, что во время заседания финансового комитета Верховной Рады заместитель министра экономики Виталий Киндратив сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

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"Сказал что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства", - передал Железняк слова заместителя министра экономики.

По словам Железняка, планируется переход от критичности предприятия к критичности работника.

"Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - добавил он.

Мобилизация-инфографика / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Сегодня также в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста. Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет. В качестве аргумента он использовал тот факт, что в армии не хватает молодых кадров.

А вот глава Министерства обороны Рустем Умеров отчитался, что мобилизация за год увеличилась втрое. Уже следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В свою очередь народный депутат Юрий Камельчук рассказал о реформировании мобилизации. По мнению представителя Верховной Рады, ТЦК должны или реформироваться, или исчезнуть.

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