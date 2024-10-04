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Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

Алёна Воронина
4 октября 2024, 12:30
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Синоптик предупредила об ухудшении погоды в ряде областей нашей страны.

Погода, дождь, осень
Погода в Украине - нашу страну накроет мощный циклон/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные будет дождливой для многих областей. Дожди разной интенсивности будут идти 5-6 октября в западных, северных, центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) и также в Одесской области.

Таким прогнозом погоды на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что погоду в нашем государстве в выходные будет диктовать циклон, который придет с юга.

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При этом в восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму удержится сухая погода.

"Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, +24...+28 градусов, самой низкой - на западе, +11...+17 градусов. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18...+24 градуса", - отметила Диденко.

Погода в Украине 5 октября
Погода в Украине 5 октября/ meteoprog
Погода в Украине 6 октября
Погода в Украине 6 октября/ meteoprog

Погода в Киеве 5-6 октября

В столице Украины в выходные будут периодические дожди. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +18 градусов, в воскресенье потеплеет до +22 градусов.

Также Диденко предупредила, что 5 и 6 октября предполагаются сильные магнитные бури.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +8 и будут сильные дожди - стало известно, где в Украине резко ухудшится погода. В нашей стране продолжится период аномально теплой погоды, но в некоторых областях температура сильно снизится и будут осадки.

Ранее сообщалось, что Украину атакуют сильные дожди - стало известно, в каких регионах ждать непогоду. Синоптики предупреждают о том, что осадки будут не только в западных областях.

Напомним, в Киеве ухудшилось состояние воздуха - во всех районах, кроме одного. Медики советуют жителям столицы не выходить лишний раз на улицу, закрыть окна и пить много воды.

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