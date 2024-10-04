Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

В нашей стране продолжится период аномально теплой погоды, но в некоторых областях температура сильно снизится и будут осадки.

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Погода в Украине - стало известно, где ударит +8 и будут сильные дожди/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 5 и 6 октября, будет по большей части теплой. Поскольку будет происходить активный перенос воздушных масс с юга, в нашем государстве продолжится период аномально теплой погоды, особенно на левобережье и в юго-восточной части.

Однако часть областей накроют достаточно холодные температуры воздуха. В частности, на западе Украины и местами в северных и южных регионах будет преобладать циклоническая деятельность. Поэтому в этих областях ожидаются дождливая погода с туманами и более низким температурным фоном. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 5 октября

В западных областях

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, местами туман. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +11...+16.

В северных областях

В северных регионах в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +16...+21.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем на западе Черкасской области пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южных областях ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28.

В восточных областях

В восточных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

Погода в Украине 5 октября /windy.com

Погода в Украине 6 октября

В западных областях

В западных областях ночью пройдут умеренные, местами сильные дожди, возможны локальные грозы. Днем местами ожидается небольшой дождь. Местами будут наблюдаться туманы. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +10...+15.

В северных областях

В северных областях в течение суток пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Только в Сумской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26.

В центральных областях

В центральных областях облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем в Черкасской и Кировоградской областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму ожидается переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях утром и днем пройдут дожди, временами с грозами. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26 градусов, в Крыму до +28.

В восточных областях

На востоке Украины сохранится по-летнему теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 6 октября/ windy.com

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину атакуют сильные дожди - стало известно, в каких регионах ждать непогоду. Синоптики предупреждают о том, что осадки будут не только в западных областях.

Напомним, в Киеве ухудшилось состояние воздуха - во всех районах, кроме одного. Медики советуют жителям столицы не выходить лишний раз на улицу, закрыть окна и пить много воды.

Также ранее сообщалось, что октябрь будет не из легких - ученые назвали даты самых сильных магнитных бурь месяца. Ученые прогнозируют магнитные бури на октябрь.

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