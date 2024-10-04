В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

Ранее день явки определялся не ранее 14 дня со дня отправки повестки.

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Сроки явки в ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Срок явки в ТЦК сократили. Об этом говорится в постановлении от 1 октября 2024 г. № 1134.

Стоит заметить, что ранее действовала норма, по которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня направления повестки.

Однако, сейчас Кабмин установил, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.

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Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины? Кабинет министров Украины - Кабинет министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский сообщал, что в Украине действует директива, которая позволяет привлекать в Силы обороны мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Кроме того, отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным максимум на 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. Это связано с тем, что до 9 ноября вступает в силу новый указ Зеленского о продлении срока мобилизации.

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