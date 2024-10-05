Оккупанты сами сбили свой самолет возле Константиновки - СМИ

Вражеский самолет мог быть сбит не во время работы украинской ПВО, а в результате дружественного огня.

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Оккупанты сами сбили свой самолет возле Константиновки/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский военный самолет возле Константиновки в Донецкой области сбили не Силы обороны Украины, а сами российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в Силах обороны.

По словам источника, российский самолет запускал корректируемые авиабомбы по подконтрольной Украине территории. Однако отмечается, что он был сбит не во время работы украинской противовоздушной обороны, а в результате так называемого дружественного огня.

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Других подробностей источник издания на приводит, в частности, неизвестно, это был Су-25 или Су-34.

В Генштабе ВСУ ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в субботу, 5 октября, днем украинские силы сбили российский самолет в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов. По его словам, обломки самолета упали вокруг Константиновки.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, 4 октября в Воронежской области Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов. Было подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Генштаб поделился деталями попадания.

В ночь на 5 октября в Воронежской области страны-агрессора России снова было неспокойно - там гремели взрывы. На территории зафиксировали беспилотники, как результат, атаке подверглись несколько предприятий, возник пожар.

Напомним, новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал дату, когда обсудят разрешение Украине бить вглубь РФ. Украина имеет право защищаться, а нанесение ударов по военным целям страны-агрессора РФ предусмотрено международным правом, подчеркнул новый генсек Альянса.

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